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【昔日花旦】12年前訪問劉嘉玲片再度翻Hit　58歲曾華倩無懼素顏示人被讚勇敢

娛樂 12:54 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

58歲曾華倩晒素顏照被讚勇敢。

曾華倩於情人節分享與跟初戀男友梁朝偉的昔日合照，可惜惹來網民負評，指她不尊重偉仔太太劉嘉玲，其後曾華倩作出回應再惹非議！

不過曾華倩似乎未受事情影響，日前於社交網分享素顏跑步照，再度成為網友熱話。

昨早曾華倩於小紅書分享3張相片，當中留言道：「運動是最好，強身健體的娛樂！大家有時間多多做！」

【星二代】55歲曾華倩曬舊相賀獨仔22歲生日　培育林浩賢成「喇沙飛魚」入中大任港隊泳將

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無懼真面目

只見穿上運動服的曾華倩戴上黑超，擺出「大」字形甫士，至於另一張相她以毛巾包著頭，華倩更無懼素顏上鏡，黑眼圈、眼袋和皺紋曝現，網民卻大讚快「登六」的她保養算不錯。

當中留言說：「素顏好勇敢，值得我一直支持你」、「自然美最無敵」「現在的狀態真好，充分享受生活，永遠的美女」

曾華倩當年曾被封「無綫五美」之一，無心插柳下參加TVB藝訓班，出道不久即當上女主角。

曾華倩就讀藝訓班時遇上初戀梁朝偉，當時年僅17歲的她跟梁朝偉互相吸引，很快就交往起來兼愛得高調，可惜這段戀情只維持6年，二人因性格不合，在三次離離合合，最終於1988年分手。

【野生捕獲】曾華倩遇發哥即變小粉絲　《新紮師兄》續集35年後再相遇：有幸合作過

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回應似根根有骨

情人節大晒舊愛合照惹來非議後，曾華倩其後將合照刪除，此事亦令曾華倩當年訪問劉嘉玲的片段翻hit。

在2011年在《May姐有請》裡，出爐金像影后劉嘉玲接受馮美基和曾華倩訪問，這對昔日情敵表面嘻嘻哈哈，對話卻句句有骨。

2011年，曾華倩於節目裡訪問「情敵」嘉玲。

訪問中曾華倩指梁朝偉為人挑剔，起初劉嘉玲未有回應，其後指偉仔有很多生活上的事要她照顧。

當中嘉玲更對華倩說：「其實你都係福份嚟，我覺得你甩咗佢都係個福份，呢個係好難湊嘅細路仔。」曾華倩即表示：「嘉玲，辛苦你啦！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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