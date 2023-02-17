【美國研究】陰莖勃起29年來平均增長24%　專家揭疑因2個理由而致

▲ 陰莖勃起平均長度增24%，專家疑因2個理由而致。

身體上的變化總能體現人體奧妙。美國一份研究指出，男性陰莖勃起的長度於過去的29年內，由12.2cm增至15.2cm，上升24%。專家及後總結，除了環境因素影響後，亦有可能是與男子瀏覽色情網站次數有關。

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綜合外媒報道，由史丹福大學醫學院教授艾森伯格（Michael Eisenberg）主導的研究團隊，針對男性的陰莖長度進行數據研究。

研究中，團隊收集了5.5萬名來自世界各地18歲至86歲男性的陰莖長度進行數據分析。研究主要會聚焦於陰莖鬆軟（Flaccid）、未勃起延伸 (Stretched）以及勃起（Erect）的3種狀態下陰莖的根度。

研究結果顯示，陰莖鬆軟及未勃起延伸的2種狀態下，陰莖的長度沒有明顯變化，可是勃起時的長度卻增加24%，由29年前的12.2cm增至本年的15.2cm。

研究領導者艾森伯格對研究結果表示：

人類生殖系統是人類生物學重要的一環，如今的改變意味了人體正發生重大變化。

他亦續指，這結果的出現，可能是與環境中存在的化學物質有關。而德州貝勒醫學院利普舒爾茲博士則猜測，增幅的出現可能與男性增多了瀏覽色情網站，勃起的次數越多，陰莖內的組織便會拉伸得越長。

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責任編輯：羅嘉欣