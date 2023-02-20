【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】

相聚有時，離別有時正正是人生一個循環，沒有人能改變，只能做的把握當刻，珍惜相聚時光，學習放手。

由導演賈勝楓執導，天后鄭秀文及陸駿光擔任男女主角的電影《流水落花》，將於3月2日正式上映，戲中講述13年來的寄養故事，一句「我不是你的媽，但這是你的家。」一趟愛與被愛的人生旅程，流水運送落花，感動人心。

鄭秀文（Sammi）與陸駿光（Alan）接受TOPick專訪，二人首次合作便合作做夫妻，惟他們均表示大家很快進入角色，甚有默契，皆因在圍讀時已打開隔膜，大家相處得十分舒服，故很快就營造夫妻感覺出來。

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▲ 陸駿光與鄭秀文在《流水落花》分別演何彬與陳天美，是一對曾歷喪子之痛的夫婦。

首次合作已有默契 Sammi的投入更快進入角色

Sammi憶述：「那次圍讀也有數小時，亦是我第一次見這位演員 ，我覺得那次的隔膜已經打開 ，大家相處已經很舒服 ，去到現場都是演員與演員的身份去溝通 ，那次的溝通也很好。我還記得在圍讀後我問他用這個語氣演這個角色，『你舒不舒服？』﹑『你覺得怎樣？」，因為我覺得我的演出要讓對方舒服很重要 。」

Sammi續指Alan在戲內戲外也是一個大細路，與角色一致 ，故在相處上更沒有問題。

不過對於首次擔任電影男主角，而且對手更是天后級，無疑地對Alan而言會有所緊張，Alan表示初時有少許緊張：「有一次我們造型 ，導演突然要我拖Sammi，當刻我是十分緊張 ，但之後我就用了這種緊張放在套劇入面， 因為我覺得彬叔叔對天美姨姨是由傾慕對象變成情侶再結婚。」

Alan並指，Sammi的投入令其更快進入角色：「我們在化妝間行到家都有幾分鐘路程，我記得開工第一天已經看到Sammi走路的步姿已不是她自己，已經是天美姨姨，這樣已令我很快投入在角色，沒有想那麼複雜要怎樣打破大家的隔膜。」

▲ 鄭秀文與陸駿光首次合作已甚有默契。(陳慧安﹑越玲瓏攝）

天美姨姨與Sammi性格相似? 角色十分立體

戲中Sammi所演的天美姨姨是一位外剛內柔的女人，表面看似硬朗，但內心很溫柔疼愛小朋友，而現實中的Sammi自言個性混合體，當需要堅強的部份絕不會柔弱 ；需要溫柔的地方亦會表現溫柔：「覺得人不只是一面 ，人是複雜，最壞的人內心都有柔軟的部份 ； 最好的人內心都有黑暗一面。」

她指很喜歡天美姨姨這個角色，全因角色很立體，在片初已塑造她不是聖人或者一個天使：「她會吸煙甚至寄養小朋友初期只是為賺錢，直至去到這故事的中間 ，觀眾真的認識這個人物時開始看到她內心脆弱和傷痛。」

所以Sammi稱：「在整部戲的處理天美姨姨也很少笑，因為她的經歷或者個性是不懂笑，一個很硬朗的人，但偏偏一個那麼硬朗的人， 內心有柔弱的部份 ，可以愛一些非親非故的小朋友，更加令我覺得人的外在與內在的差距可以很大 。」

▲ Sammi所演的天美姨姨是外剛內柔。

角色看不到自己影子 回想昔日鄰居

Sammi喜歡這部戲除了角色立體外，而且她指看劇本時完全找不到自己的影子，正正是角色的經歷是她從未試過，故令其決定接拍。

她說：「我自己一出身就是當歌手，但這套戲是講我們在工廠認識，也是比較基層的人物以及我未試過當媽媽又未試過失去小朋友， 這些總總經歷也令我找不到自己的影子。加上，我很喜歡整套戲的結構，導演沒有刻意賣弄煽情，要你流眼淚不止而是有一種的觸動和反思。」

Sammi指，角色中呈現很多現實中的反思：「例如戲中我與丈夫的關係，當丈夫有外遇之後我們怎樣處理這種夫妻關係 ，如何將個心結說出來化解。」

然後Sammi進一步分析：「還有，天美姨姨作為母親失去了自己的小朋友，怎樣處理這個創傷 ，通過寄養小朋友得到一個治癒，這種治癒我覺得相當感動，因為她當初做的時候沒有刻意利用這些小朋友治癒內心的傷痛，正正透過這些小朋友互相給對方的愛，重新感受到做母親的喜悅。」

▲ 《流水落花》

在處理思考這個角色過程，令Sammi回想小時候一個鄰居，覺得與天美姨姨有相似的地方，故她將這個鄰居的元素放入角色中。

她憶述：「小時候我對這個鄰居感覺是很瘦，但其實她心入面經歷很多傷痛，每次看見她走路，她背影那麼瘦小的女人，竟然能承受心靈上一次又一次的傷痛，令我覺得她是一個不倒翁 ，即使很瘦，但怎樣也不會倒下去，與我角色很相似，所以我便將她的元素放在這角色。」

Sammi續稱：「因為我覺得一個弱小女人能承受心靈那麼大的傷痛，這點是很好看，我亦明白為何導演要我變得更加瘦。」

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感謝過去非喜劇生涯 從沒放棄嘗試

從Sammi的言談中看出其對這個角色被觸動的感受，同時今次其表現的確令觀眾看見不一樣的她，皆因在她過往的作品上大多以喜劇及愛情片為主。

今次一別以往風格演繹溫情片，絲絲入扣的演技令大家拍案叫絕，甚至為她在今屆電影評論學會大獎中獲得「最佳女演員獎」，亦入圍金像獎「最佳女主角」提名。

▲ 《流水落花》

雖然Sammi多次角逐影后，惟此獎項一直與她「擦身而過」，不過她直言正因過去的角色令其打好基本功，更明白演戲是甚麼一回事。

她坦稱：「過去在非喜劇一路的嘗試，即使這麼多年似乎不被認同，覺得你都是喜劇演員，做的東西也是很喜劇，但因過去十年八載沒有放棄嘗試 ，甚麼角色都盡量去做 ，令我打好一個演戲底，讓我今次演這角色時，令我更明白怎樣鬆容面對角色和進入角色。」

努力沒有白費，Sammi在這部戲的演出，更被形容為事業生涯上一次最佳演出，對此她十分感動：「覺得這份努力和認真， 一直很想自己進步的心，終於被看見，內心很觸動，而且，我覺得過去那些年沒有浪費，一直不被認同不要緊 ，一步一步進步提升自己演出 ，所以今次遇到這個角色 ，真的很感恩和感謝導演給我這個機會，相信我可以做到。」

▲ 《流水落花》

夫妻相處撒手鐧？

在戲中Sammi與Alan無論開心或生氣也會喝雪糕加汽水，可謂心情的調劑品，也屬夫妻間的「獨有浪漫」，現實中他們與另一半相處又有沒有撒手鐧？

Sammi秒答：「我立刻想到薯片 ，即使我多麼生氣，只要給我一包薯片便沒事，因為我實在太喜歡了。」當記者指她不能經常吃，要保持弗爆身形時，她笑言「計時辰食」，以免吃到第二天眼腫面腫 ，令全場笑爆嘴！

Alan則自言廚藝不精，唯獨太太喜歡其炮製的炒飯，並封為「駿光炒飯」：「個炒飯真的很普通，只是叉燒﹑冷飯﹑蛋再加蠔油，但她很喜歡吃，有段時間她要帶飯返工，我就會弄這個給她，她便會很開心。」

▲ (陳慧安﹑越玲瓏攝）

吃飯維繫感情重要的方式

除了雪糕加汽水外，戲中不乏大家一同吃飯的場口，意味即使發生甚麼事，只要一家人齊齊整整吃飯便足夠，這亦是維繫感情的一種重要方式，對此Sammi表示認同，更認為吃飯是一種溝通和相處，故十分享受這個時光。「無論與丈夫﹑朋友或是仔女吃飯在生命中是重要的環節，也是人與人溝通的好好時光，所以我覺得絕對不能吃得太急 ，亦不能吃完飯就立刻走，一定要聊天。」

Alan同樣認為吃飯是重要維繫感情方法，惟他自言是十分急的人，現時慢慢學習放慢：「我食飯好急，全因我成長的經歷家人吃飯也很快，以前我爸爸做中醫，每次都會在鋪頭吃飯 ，他永遠吃得很快因為要趕住看病人，所以我慢慢習慣了這個速度。」

他續指太太認識其初期，對他吃飯的驚人速度，都嚇了一跳：「每次我食完，她還有一大碗，慢慢我就覺得不可以這樣，與家人朋友吃飯要享受，所以現時學習吃慢些。」

▲ 《流水落花》

彬叔叔出軌成轉捩點 與天美姨姨關係重新

至於在這部戲中談及夫妻之間相處的問題，因各自有心結而形成誤解，最終Alan更出軌有外遇，其中一幕彬叔叔向天美姨姨坦承出軌，並說：「我們只是拖手」引起觀眾大笑。

Alan認為這幕是戲中一個關鍵場口，令杉叔叔與天美姨姨的關係「重新」：「丈夫在當刻表示只是拖手，當然是一個籍口， 但為何他還會說出這個藉口，是因為他想挽救這段感情才會說這個大話。當時大家吵架說出大家內心深處之間的問題，我形容的感覺是有時候你在牆上見到裂口，入面生長了一棵植物，就是這樣令到這種關係重新 。」

他又指這種關係用了一段很長時間，大家才原諒和接受對方，但一直沒有離開對方令到二人的關係由頭開始，反而是一件好事，因為出軌令到大家更明對方內心的想法。

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適當的留白給觀眾慢慢感受

Sammi同樣認為這場戲是一個轉捩點：「老公出現這件事，令大家正視這段關係核心問題 ，就是因為我們失去孩子形成的心結，直到老公有這個行為，我們才願意將這個彼此失去孩子真正的創傷說出來 ，亦全因說了出來才有機會修補。」

她直認很喜歡導演處理這段戲的手法，沒用太多的篇幅交代怎樣原諒丈夫的過程，有很多適當的留白給觀眾：「人生往往就是這樣，時間會說明一切，以及人生做任何的決定不是一件事的終結，而是一件事的開始 。」

Sammi以劇情舉例稱：「例如在年月間太太已經選擇原諒丈夫 ，這個原諒並不是這件事的終結， 而是這件事的另一個開始，老公的表現亦會令你知道，當初的選擇是對還是錯。」

▲ 適當的留白給觀眾。(陳慧安﹑越玲瓏攝）

Alan因太太出現令性格改變

正如二人所言，他們一直沒有說出內心的心結以致有誤解，最終大家「爆煲」，這正正反映出夫妻間相處溝通的重要性，因為往往很多事情問題沒有好好正視，就會如雪球般愈滾愈大，終有一天便會「爆煲」。

現實中Alan自言過往會將所有事情埋藏於心底，直至太太的出現令其改變很多：「以前我是忍到一個位爆，跟住大發脾氣 ，最勁一次是走了落街，經過那次我走了落街，她夜晚晚走落街找我，我就發現應該要說出自己的感受，不應收收埋埋，自此令到大家關係愈來愈好。」

他又指太太是其心靈伴侶，因她令自己成為一個更好的人：「在演藝方面做一個演員都變得更好，因為我愈來愈接受自己。有很多時候我在家看劇本會有很多情緒走出來，可能突然喊，她很接受我的一切，亦很明白我。」

▲ 與太太很甜蜜。

Sammi認要讓另一半知道自己感受

至於Sammi坦言是甚麼都會說出來的人，在家中是吱吱喳喳，亦很願意流露真實的情緒讓另一半知道 ：「我與另一半都不善吵架 ，而且，我很願意流露真實的情緒和感受，讓對方知道，我認為這樣會更易處理，因為當對方不明白你，反而整件事會變得沒有轉彎的餘地，但我願意說出來，在一段關係入面大家都會容易處理。」

沒有最好，只有更好，Sammi以演出證明每次都呈現一個更好的自己給觀眾，不只是在喜劇，今次在溫情片上角色情感拿捏得恰到好處，她與Alan的演技同樣觸動人心，二人在演藝路上一步步的努力和堅持，我們一直都看見。

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造型: @135.fz, Tanglai（鄭秀文）；Marcoroom（陸駿光）

化妝：ricky_now_now, Ricky Lau（鄭秀文）；Chris Lam（陸駿光）

髮型：joey__hui, Joey Hui @ Hair Culture（鄭秀文）；Y @ Base 8（陸駿光）

鞋：@dr_martenshk（陸駿光）

記者：陳曉柔

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