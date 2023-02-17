【拐帶疑雲】PN男童返學坑口站被陌生女拖走　幼稚園發通告籲家長看管兒童

▲ 有媽媽今早送兩名兒子上學時，其就讀PN的幼子在坑口站被一名陌生女子拖走。

繼日前粉嶺有疑似拐子婆出沒，今早（17日）在將軍澳再有拐子疑雲。一名媽媽帶兩名兒子到位於坑口一間幼稚園返學途中，在港鐵坑口站出閘時，媽媽發現就讀PN的幼子不見了，幸好當時家長的一位同事經過，尋回弟弟並送回家長身邊。事後幼稚園發出通告，呼籲家長要看管兒童。

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一度走失的男童就讀位於坑口的翠茵小宇宙國際幼兒園．幼稚園，學校今早向全體家長發通告，指接獲一位家長分享其兒子疑似被拐走的經過。她今早帶兩名分別就讀K3和PN的兒子上學，在坑口站出閘時，家長轉身照顧K3哥哥出閘後，隨即發現弟弟不見了，於是她返回港鐵站內尋找了數分鐘，仍不見其蹤影。

幸好當時家長的一位同事經過，將弟弟接走並送回家長身邊。據該同事描述，事發時她看到有一位陌生中年女子正拖着弟弟，故上前阻止並帶走孩子。雖然事件獲得解決，惟小朋友的安全是最重要，故校方特別發出通告警惕家長們。

本園勸喻家長，請提示家人或家傭接送孩童時，應小心看管孩童，切勿放任他們自行走動，以避免意外發生。

▲ 翠茵小宇宙國際幼兒園．幼稚園發出通告，提醒家長必須小心看管孩童。（網上圖片）

校方提醒學生須拖實家長

事後校方回應傳媒證實事件，認為有必要發通告呼籲全校家長警惕。校方指不知道該名陌生女子是否壞人，或出於任何原因拖走孩童。

為確保孩子安全，老師在放學時間向來會逐一把學生送到家長身邊，故從沒有出現過走失事件。由於今次事件在校外發生，因此校方會加強在課堂上教導小朋友，並提醒外出時一定要拖實家長，不要胡亂走動，一旦遇到陌生人欲帶走他們，要懂得拒絕，並留在原位等候家人。

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責任編輯︰王明芳