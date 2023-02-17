【癌症殺手】弟弟陪姐姐求診　意外揭同患甲狀腺乳頭狀癌

▲ 弟弟陪姐姐看病順便自己也檢查，兩人竟揭「雙雙確診甲狀腺癌」。

甲狀腺癌發病呈年輕化趨勢，因此一定要按時檢查身體。江蘇一名33歲趙姓女士，日前在做健康檢查時，發現有甲狀腺結節，於是在弟弟陪同下就醫，弟弟也順便做檢查，不料2人均被確診為甲狀腺乳頭狀癌，而弟弟的情況則更加複雜。所幸2人手術都很順利，最後如期出院。

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綜合内地媒體報道，趙女士在2022年底做健康檢查時發現甲狀腺結節。今年1月30日，在弟弟的陪同下前往就醫，於是弟弟想著自己也順便檢查一下，未料經檢查發現，姊弟倆雙雙確診「甲狀腺乳頭狀癌」。

醫生表示，弟弟的情況相對較複雜，左側腫瘤較大，已經與「喉返神經」（Recurrent Laryngeal Nerve）連在一起。爲了將腫瘤切除費了很大功夫，且弟弟淋巴結轉移比較多，也花了很大精力清除淋巴結，以減少復發機率。所幸姊弟倆的手術都很順利，如期出院，之後需要定期複診。

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據相關醫學統計顯示，甲狀腺惡性腫瘤患者中，男性的發病率遠低於女性，但男性一旦患有甲狀腺癌，更容易發生淋巴結轉移。醫生指出，甲狀腺癌早期不會有明顯迹象，但隨著時間推移，可能會出現淋巴結腫大、吞嚥困難、喉嚨痛等症狀。而近兩年甲狀腺癌發病更明顯趨年輕化，且有家族聚集性特點，因此建議有家族病史人群，一年至少做1次甲狀腺超聲和甲狀腺功能檢查。

女性患甲狀腺癌風險高2至3倍

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌接受TOPick訪問時指出，甲狀腺癌主要位於頸部前面咽喉下面，女性患甲狀腺癌的風險較男性多近2至3倍，大部分患者是30歲以上人士；家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤的人士亦為高危，或自身基因問題，如有大腸瘜肉等人士亦會有較大機會患癌。

此外，他估計輻射亦是其中一個原因，舉例早年日本發生福島核電事故，當時或令附近環境及食物，如海產、農作物或水果等帶有輻射，當人們進食有關食物時，或即已進食有輻射殘餘物，其患甲狀腺癌的機會亦會較高。

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臨床腫瘤科專科醫生周倩明亦曾表示，近年患甲狀腺癌的個案有上升，但因港人對癌症的警覺提升，加上部分私家醫生可替病人作檢查，故可以及早發現確診個案，病人甚至可有90%存活率，建議市民如摸到咽喉下面有「一粒嘢」，可儘快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣