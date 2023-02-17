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【女神健康】53歲伍詠薇雙腳突腫如豬蹄　網民憂健康響警號

保健美顏 13:06 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

53歲伍詠薇雙腳突腫如豬蹄，網民憂健康響警號。

現年53歲向來有美魔女稱號伍詠薇（伍姑娘）日前自爆於新年期間雙腳無故腫如豬蹄，需急召專家救亡！伍詠薇昨日(16日)於社交平台上載了數張照片，包括水腫雙腳治療前後的對照圖，其中一幅可見她的腳掌的皮膚已近似撐爆，完全看不見腳骨眼，水腫情況非常嚴重。

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伍詠薇（伍姑娘）在帖文中表示事件始於農曆年初三，形容當日雙腳「發過豬蹄」，「隻腳脹到就嚟好似想爆開咁樣，但係又唔痛喎，仲要脹到去小腿，真係嚇到我驚冇咗對靚腳。」由於非常憂心，她急忙尋找相熟的痛症治療師求助，她特意讚賞儘管痛症中心正式開市是年初五，但仍然「即刻遙控安排兩位痛症治療師」，助她安排療程治療雙腳。而經過3小時的處理，即時見到明顯改善。

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她又指最窩心的是，「我一到達痛症中心，佢哋已經商量好點樣去急救我呢個「豬蹄症」，同埋搵出個源頭所在先能夠徹底根治好呢個症狀」。經過「又針灸，又復位，又繼續痛症治療師去急救」，她指原先的雙豬蹄腳已經好返九成九，故十分感動為她服務的痛症治療團隊。

儘管看似事過境遷，不過有心水清的網民則擔心伍姑娘的身體是否發出健康警號，有人亦留言呼籲叫伍姑娘要了解雙腳腫起原因，又建議她下次如遇上相同情况，要即時睇急症；有人則指腳腫可能是腎或心臟出現問題。對於一眾網民的提問，當事人亦有留言回覆稱「的確有炎症嘅，當然仲有其他原因啦。已經處理好問題，所以唔使擔心，依家每個星期都去保健。」

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責任編輯：羅嘉欣

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