【照顧一生】太太車禍癱瘓要靠輪椅代步 丈夫堅守承諾推輪椅環遊世界

▲ 徐國成抱住輪椅妻周圍旅行。

馬來西亞金馬崙的53歲菜農徐國成與52歲的妻子雷慧婷，兩人結婚27年恩愛不減，只可惜20年前他們一家三口外出時遇上車禍，妻子從此不良於行，需靠輪椅代步，丈夫對她不離不棄，兩人跨越重重障礙，重拾旅遊樂趣。徐國成堅守「照顧太太一生」的承諾︰「即使她不良於行，我也會帶她坐輪椅去旅行！去看看世界！」他又說︰

我抱了她20多年，但我無怨無悔！

徐國成23歲時邂逅雷慧婷，兩人情投意合，於1996結婚，婚後兩年卻遇上人生巨變。徐國成憶述，事發1998年10月10日，當時他駕車載著太太和僅10個月大的兒子，駕車外出途中發生車禍，太太不幸在車禍中變癱。

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停工陪太太治療

為了陪伴太太治療，徐國成當時停工一年，用積蓄及親友接濟維持生活，每天早午兩次帶太太接受針灸治療。治療後，太太情況有改善︰

她身體無法動彈，我必須從零開始學習如何照顧她，幫她換尿管、洗傷口，把湯匙綁在她手中，讓她試着自己用餐。

為了醫好太太，他帶她走遍怡保、亞羅土打、柔佛、 新加坡等求醫，兒子就交外婆照顧。在吉隆坡就醫一年後，他們返金馬崙生活，又聘請了女傭全天候照料太太。

一人抱兩個旅遊

徐國成夫婦熱愛旅行，他曾帶著輪椅妻和中風的父親到曼谷、芭提雅和熱浪島旅行，他一人要分次抱著兩個不良於行的親人下車，但他覺得只要跟家人在一起，自己吃力一點沒關係。

我很樂意帶她去旅行，不會把她一人留在家，我只希望她身體健康，開開心心就夠了。

太太在旅途上也聽過不少冷言冷語︰「都不可以走路了，還要出門吃東西。」但徐國成會安慰她︰「別管他們，最重要是我願意帶你出去就可以了。」令她深深感動。

雷慧婷自言喜歡旅行,每次出門都覺得很開心，讓她可以看世界。其實每次出門要帶上尿管、尿片、水泡等物品，她感恩丈夫不嫌麻煩，他們從國內遊到國外，為方便抱太太上下車，徐國成以包團包車方式旅行，兩人曾到過台灣、香港、中國、泰國、韓國、紐西蘭、日本北海道、越南、柬埔寨等。

旅遊照製成相冊

兩夫妻每次旅行都會拍攝很多照片，回來後製成旅遊相冊，至今已逾20本相冊，偶爾他們會翻看回味，喚起每趟旅途的美好片段。2003年，他們與當時還小的兒子 一起出國旅行，雖然坐輪椅出遊有點累，但雷慧婷笑說︰「愛玩就可以撐得住。」她坦然感謝丈夫一直陪伴，更樂觀表示這場車禍沒有奪走她的生命，令她重新面對人生。

我要感謝丈夫的一路陪伴，風雨同路走過這麼多年，因為有他，讓我擁有精彩的人生。

她回憶當初車禍後變癱後亂發脾氣，覺得對方不了解自己，後來丈夫的愛溶化了她的心，令她不再挑剔︰「人生，有很多事情是發生了，就要坦然面對，勇敢在輪椅上的生活，積極活下去 。」在她的心目中，丈夫很有責任感，兩人知足常樂，互相陪伴走遍世界角落，留下一度又一度美好的回憶。

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