【癌症殺手】男子患末期肺癌剩3個月命　信偏方食狗藥6周後奇蹟痊癒

▲ 男子肺癌末期剩3個月命，信偏方吃「狗驅蟲藥」奇跡痊癒。

在罹患癌症的絕望時刻，放手一搏或會換來意外結果。美國一名男子確診末期肺癌，只剩下3個月壽命。他放手一搏，搜尋偏方吃「狗驅蟲藥」，6星期後竟然痊癒，讓醫生大為震驚。

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綜合外國媒體報道，美國男子Joe Tippens在2016年確診罹患末期「小細胞肺癌」，2017年初便被告知癌細胞已擴散全身，從臟器至骨骼無一倖免。醫生表示，此情況下他的生存機率不到1%，僅剩約3個月壽命。

吃「狗驅蟲藥」奇跡痊癒

Joe得知噩耗後，雖不向命運低頭，積極參加癌症中心的臨床實驗，但醫生也表明實驗結果最多只能讓他多活1年。治療期間，他某日無意間發現有一名獸醫師發佈了一則廣告，内容為有研究指「狗驅蟲藥」或能對抗癌細胞，甚至有成功案例。於是，Joe決定放手一搏，一邊參與臨床實驗，一邊尋得獸醫，服用驅蟲藥偏方。

沒想到6星期後，Joe體內癌細胞竟全部消失，直至2022年，癌症亦無復發。他事後向腫瘤科醫生坦承，自己一直偷偷服用驅蟲藥偏方，之後也會繼續服用，令醫生大為震驚。畢竟，目前仍無任何證據顯示「狗驅蟲藥」療法可正式用於治療癌症。醫生提醒，患者勿輕易嘗試偏方，應尋求專業人士諮詢。

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預防肺癌方法

台灣外科醫生江坤俊曾表示，肺癌主要分為兩種：小細胞肺癌和非小細胞肺癌。小細胞肺癌是指始發於肺部最細的細胞，通常是支氣管壁的小細胞。病情發展速度極快，很早期便會擴散到身體其他部位，因此亦較難醫治。

醫生提醒，吸煙是肺癌的主要元兇，所以首要的預防方法就是徹底戒煙。在飲食及生活上，亦可注意以下事項：

在家煮食時，盡量少用「煎炒油炸」方式煮食，以避免吸入過多油煙。需要時，應使用抽油煙機

避免進食醃製或燒烤食物

減少燃燒香燭

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責任編輯：羅嘉欣