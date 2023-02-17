【離奇失蹤】14歲少女失蹤1年半　警員發現藏身衣櫃懷孕5個月

▲ 14歲少女失蹤1年半，警員發現少女竟藏身衣櫃，並懷孕5個月。

美國伊利諾州一名14歲少女失蹤逾1年，最近在警方接獲民眾報案後，終發現其行蹤，並在密歇根州一間民宅的衣櫃內發現她。少女被發現時已懷有5個月身孕，看來飽受驚嚇。

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綜合外國媒體報道，美國伊利諾州警方在2021年接獲報案，指一名14歲少女逃離寄養家庭，並遭寄養家庭通報失蹤，懷疑少女或遭到性虐待。警方其後介入調查，持續1年半卻仍未能找回少女。

直到今年2月7日，有民眾報案指少女藏身於密歇根州一間民宅內。警方到場後，民宅內的人不讓警員內進，也拒絕與警員對話，最終警員持搜索票入屋，並在衣櫃內發現失蹤少女。

警員Robert Watson透露，少女被發現時顯然受驚，情緒崩潰，不斷哭喊。而她全身被綑綁，送院檢查後發現竟懷有5個月身孕，但就未知孩子生父是誰。

警方懷疑少女生母有重大嫌疑，自少女逃離寄養家庭後，生母就開始不斷帶著少女搬家。警方現以綁架罪拘捕少女生母，案件正在進一步調查中。

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責任編輯：羅嘉欣