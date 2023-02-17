【活力午餐】媽媽集思廣益解決午餐問題　暖心媽媽煮多幾個飯盒送同學仔

▲ 家長急急想解決方案。

仔女是爸媽的心肝寶貝，小朋友食得溫飽是為人父母的首要任務。大家樂集團旗下的學校午膳供應商「活力午餐」昨日(16日)突然向個別學校通知表示，下周一及二暫停供應兩天飯盒，殺個學校及家長措手不及，有受影響的學校校長表示只餘下一個工作天去處理事件，形容活力通知得太倉卒，而家長亦都啟動應變措施，絞盡腦汁為仔女準備下周一及二的午膳。

最新影片推介:

大批家長在討論區發帖，集思廣益解決方案。有媽媽發帖分享，自己見到有家長買蒸飯倒入保溫壺，讓子女帶回學校，吸引家長回應不失為一個好選擇。

我見到有家長直接帶保溫壼去唐記，將個飯就倒入壼俾小朋友返學。另外都見到有家長喺華御結買兩舊飯糰。

另外，有家長認為受影響只是兩天，是否需要特意去買個保溫壺嗎，「會買飯糰及三文治俾佢哋一餐半餐應該ok。」、「只係2日，唔得咪買一袋麵包，再唔得咪買3個飯糰，一餐半餐。買定啲飯糰，小卷，頂住當先⋯⋯」、「如果買麵包或包裝蒸蛋糕，會唔會比較方便？之前一日買定都得，再加一盒紙包飲品， 或少少水果（車厘茄、提子、車厘子…..）」。

最暖心的是，本來有日日煮飯送給子女的媽媽，表示願意煮多幾個飯盒給有需要的同學仔：

反正都要整飯盒，整多兩盒都無所謂，好過家長又頭痕，小朋友又無嘢食。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯:陳麗薇