【暫停供應】活力暫停供應學校代購快餐派飯團蛋糕　有小學擬更換供應商

▲ 有小學擬更換供應商。

為中小學供應午膳的供應商「活力午餐」，昨日（16日）向學校發出通知，決定於下周一及二（20日及21日）暫停供應兩次，估計有10萬師生受影響。不少學校都採取緊急應變措施，讓家長選擇送飯、學童自備午餐，又或學校代購輕便午餐。

中小學本月開始全面恢復全日面授課，大家樂集團旗下的學校午膳供應商「活力午餐」為全港逾200間中小學提供午膳，惟復課初期卻發生食物安全問題及遲送飯等混亂，有學校通知學生進食飯盒後感到不適，活力午餐考慮後決定下周一及二暫停供應兩天，從頭檢視所有產製工序，並進行消毒等。

受影響學校紛紛作出應變措施，TOPick收到多位中小學家長報料，陸續收到學校通告，大部分都請家長送飯，或讓學生自備輕便午餐，例如飯團、麵包之類。其中深井天主教小學為學生準備了250件蛋糕及100個飯團，並邀請家長義工協助派發小食。

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代購快餐店午餐

有部分學校亦為學生代購午餐，多數選於附近餐廳，例如長沙灣聖紀文小學可為學生提供代買麥當勞豬柳包及麥樂雞服務；另有學校亦代購豬柳蛋漢堡包或走醬魚柳包等，學生有麥當勞食應該好開心。有中學通告寫明，學生可選「芝士豬柳蛋漢堡包」或「豬柳蛋漢堡包」，分別$12及$10，但沒有數量選擇。不過，家長認為一個包份量太少，根本不夠飽，想向校方查詢可否購買多個，或有其他更好選擇。

有學校的代購午餐可選叉燒飯、三文治等，並可選2份三文治，價錢由20元至40元不等，相信會較為飽肚。另有學校代購大快活、吉野家、包點先生等連鎖快餐店的快餐，甚至「活力午餐」母公司大家樂都有生意，該校指暫時只有這間就近餐廳承諾為學校準備外賣飯盒。

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有小學擬更換供應商

發生食物安全及遲送飯問題後，不少家長都關心學校會否更換午餐供應商，而各校的做法不一。聖公會德田李兆強小學的通告指出，活力的合約今年即將到期，到時學校會重新招標，招標時會加入現時問題情況，作考慮評分之一，似乎有意更換供應商。

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學今日（17日）通告，除了請家長自行安排2月21日的午餐，亦提到供應商「活力午餐」會於4月餐費扣減3天款項，估計校方暫無意更改午餐供應商。

活力午餐通知本校已將飯盒樣本送往化驗所檢驗，現正等候結果，更由即日開始，把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強食安監控。

長沙灣聖紀文小學則指，會繼續與午膳供應商溝通，持續關注活力午餐的衛生情況，有進一步消息會盡快通知各家長。深井天主教小學表示，如果大家樂未能復常服務，學校會安排後備方案，如安排其他午餐供應商或食物供應商。

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責任編輯︰林愛娜