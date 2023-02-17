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【矯枉過正】表哥教表弟默書「擠」字被圈錯　老師改正︰齊字入面「丫」有勾

教育 13:55 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

究竟「齊」字入面的「丫」應該有或無勾？

老師對中文功課和默書的字體有要求，但所圈出要改正的「正字」卻不時引起爭議。一名連登網民近日幫表弟溫習默書，用心教他寫「擠擁」個「擠」字，怎料表弟收回默書卷後，被老師圈出「齊」字內的「丫」應該有勾而被扣分，令網民深深不忿，直斥老師矯枉過正。

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該名網民在「連登討論區」昨（16日）發文表示，日前幫表弟溫默書，教他寫「擠擁」個「擠」字，用心一筆一筆教表弟寫。到昨日派回默書卷時，表弟發現「擠」字被老師圈錯扣分，責怪表哥教錯他，網民質疑老師的批改是矯枉過正。

佢俾老師圈咗齊字入邊個『丫』，個老師話佢冇咗一勾跟住扣咗一分。我心諗邊到有個勾呀，然後我上網查發現係印刷體同手寫體嘅分別。乜原來而家教啲細路寫字係教印刷體？根本就矯枉過正。

    點擊圖片放大
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據教育局編製的香港小學學習字詞表，齊字入面中間的「丫」確實有個勾。網民就翻查大量「齊」字的字體，明代著名書法家唐寅所寫的行書中，「齊」字的「丫」有勾無勾都寫過；另一明代書法家王寵所寫的草書中，「齊」字的「丫」則有勾。而電腦不同字體也有不同顯示，例如政府新聞網所採用的黑體，個「丫」沒有勾。

有網民列舉古代書法家的「齊」字寫法，個「丫」的寫法都有不同。（連登討論區圖片）

有網民直言，從古到今「齊」字一直有兩種寫法，只是香港教育局想統一寫法，認為局方和老師應解釋給學生知道，一個字或會有不同寫法，而非做機械人只根死一個標準。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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