【離奇現象】日本福岡逾百河豚屍體沖上岸　網民憂「地震先兆」專家分析原因

▲ 日本福岡發現有逾百河豚屍體沖上岸。（Twitter圖片）

日本多地新接連發生魚類集體死亡事件，繼早前新潟縣有大量沙甸魚被冲上岸後，近日福岡縣志賀島一個沙灘也發現有逾百條河豚屍體，引起民眾擔憂是地震先兆，當地專家也形容現象「史無前例」。

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根據《西日本新聞》報道，九州福岡縣志賀島一處海水浴場14日發現上百條河豚屍體，每條身長約10至20厘米。水族館「海洋世界海之中道」的研究員表示，死亡的河豚棲息於青森縣以南地區的瓣叉鼻魨，棲息深度為10至360米，體型最長可達35厘米。

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水族館研究員大西拓表示，過去曾發生1、2條河豚屍體冲上岸的情況，但出現上百條是史無前例。他推測，海水溫度急劇下降，導致河豚衰弱甚至死亡，最終被強風冲上岸，但目前未能確定河豚由遠方漂至沙灘，還是在志賀島附近才變得衰弱。

報道指，除福岡以外，新潟縣、山形縣、福井縣的沿岸地區，近日亦出現大量河豚死亡的情況。新潟縣早前亦有大量沙甸魚冲刷上岸，200米的海岸線全被屍體覆蓋，引起民眾擔憂是災難前兆。

▲ 新潟縣早前亦有大量沙甸魚冲刷上岸，200米的海岸線全被屍體覆蓋。（日テレNEWS影片截圖）

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責任編輯：羅嘉欣