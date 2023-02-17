【屙嘔肚痛】深圳11學校集體爆發諾如病毒　學童上吐下瀉急性腸胃炎【附5招預防法】

▲ 在近5日，深圳有11間學校集體爆發諾如病毒。

病毒肆虐，其中諾如病毒近日影響內地深圳，內地多省疾控部門日前發文，深圳自2月6日春季開學後，截至2月10日，已接獲11宗學校爆發諾如病毒疫情個案，涉及幼兒園、小學和中學。諾如病毒引發「病毒腸胃炎」，患者出現腹瀉、嘔吐等症狀，而且傳染力強，要做好預防方法。

深圳校園爆發諾如病毒

諾如病毒（又稱諾羅病毒、諾沃克類病毒），常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因。據內地傳媒報道，內地多省疾控部門日前發文，指諾如病毒引起的急性感染性腹瀉進入發病高峰期，提醒市民做好防護工作。

深圳上周出現校園爆發諾如病毒，自2月6日春季開學後截至2月10日，在5日期間，已接獲11宗學校爆發諾如病毒疫情個案，7宗發生在幼兒園、3宗發生在小學、1宗發生在中學。廣東疾控日前發布提醒，廣東省每年9月至翌年3月為諾如病毒感染暴發高峰期，各類學校開學後爆發疫情的可能性高。

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台灣諾如病毒捲土重來

此外，在1月新年前後，台灣就有醫生指出諾如病毒捲土重來，耳鼻喉科專科醫生柯仁弘在專頁指出，不少人整個假期都在病患中度過，得悉有小朋友患者感染了諾如病毒由於腸胃不適，只在家中吃白粥，而由於病毒傳染力強，吐完一個又拉一個，全家都逃不了。

據本地衛生防護中心，諾如病毒病徵包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。柯仁弘醫生指出諾如病毒沒有藥物，就醫後採取症狀治療，大方向就是吃清淡、多休息、補充水分與保持電解質平衡。他提醒各位爸媽要提高警覺，特別是諾如病毒傳染力很強，就連嘔吐物都具有傳染性，如果小孩子出現上吐下瀉，大人也要小心處裡嘔吐物，盡快就醫比較安心。

5招預防諾如病毒

1. 勤以肥皂水洗手︰如廁後、進食或準備食物之前，用肥皂水徹底洗手，酒精性乾洗手無效。

2. 徹底煮熟食物︰所有食物尤其是貝類，應徹底清洗及煮熟。

3. 環境消毒︰受污染衣物、床單立即更換，馬桶、門把、玩具物品等要用稀釋漂白水擦拭。

4. 嘔吐、排泄物處理方面︰糞便、嘔吐物用稀釋漂白水消毒，再沖入下水道，處理時戴手套與口罩。

5. 生病在家休息︰有症狀的人停止處理食物，餐飲業員工應於症狀解除48小時後才可上班。

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責任編輯︰王明芳