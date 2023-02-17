【新四十二章】江嘉敏演小寶成功洗底　糖妹「七彩」造型夠搶鏡

▲ 《新四十二章》

TVB劇《新四十二章》在昨晚（2月16日）劇情講章經（陳豪飾）幾經苦思下終解開手持六頁紙的「數字密碼」，並發現每頁紙側邊原來另藏玄機。

另一邊廂螢嬌（龔嘉欣飾）與哥哥朱古力（林景程飾）及朱若望（易宇航飾）夾計試探Ronald（吳子冲飾），並揭穿Ronald接近阿嬌另有目的，此時臥龍幫突然殺到，阿嬌被拮暈後暈倒兼被綁走，還遭電擊嚴刑拷問。

▲ 《新四十二章》

江嘉敏成功洗底

至於Mon姐/小寶（江嘉敏飾）、柯仔（周嘉洛飾）及「總舵主」Nasa（糖妹）則繼續負責搞笑，柯仔與總舵主因為同為電單車發燒友一見如故，令Mon姐反變電燈膽。

由於江嘉敏演得咬牙切齒又惹人憐愛，成功贏得正評：「好多以前唔鍾意江嘉敏嘅網民，睇過此劇後都對江嘉敏一致正評，幾乎零負評」、「一向唔like佢，但呢套恰到好處」、「可能呢個角色幾啱佢做」、「佢雖然好多嘢講又唔覺得佢煩」；而糖妹則獲不少網民讚有型。

▲ 《新四十二章》

糖妹造型搶鏡

另外，總舵主的「七彩」造型亦頗吸睛，其實糖妹出場時已因珠珠耳環惹起關注，有人更從中推斷糖妹另一維度身份；亦有細心網民發現糖妹每次出場都有不同色Tone：黃色、橙色、紫色及藍色等，除下身上身襯到絕，內外色tone亦十分夾，配以奪目彩虹Boot，著實搶鏡。

糖妹這身打扮的幕後功臣，是在TVB服務多年的服裝指導Phoebe。與監製陳維冠（Joe）合作無間的Phoebe，先後炮製多個令人深刻的角色造型，包括《殺手》的龔嘉欣，及《七公主》結局中的搶眼彩蛋Look。

▲ 《七公主》

服指精心構思

Phoebe坦言，今次聽阿Joe介紹角色後，腦海即有各人造型：「多謝網民留意到，每個造型都真係花咗好多心機，希望可以令觀眾覺得煥然一新，同記得藝人呢個Image，今次所有造型都係佢哋以前未試過嘅。」

談到糖妹的造型，Phoebe透露經多番構思及找尋，最終決定以民族圖案披肩改裝成短外套，並以闊褲為主，方便糖妹拍打戲：「希望有少少性感，但又唔可以太暴露。」

她續指，由外套到內搭到闊褲到頭巾到耳環甚至鞋襪，都是根據每個場口需要用心搭配。

▲ 《新四十二章》

白蝕妝暗藏密碼

除糖妹，飾演臥龍幫成員施單的衛志豪（Michael），造型亦相當獨特，臉上的白蝕妝更是暗藏劇情密碼。

Michael曾在社交網透露此造型，由set頭至化白蝕妝每次至少花上兩小時。在劇中與糖妹一樣動作連場的他，武功同樣贏盡正評，問到首拍打戲難度，Michael說：「呢套劇我冇乜對白，唯一多啲對白就係問功課嗰場，其他全部都係打，都打到周身傷，手腳成日都會撞瘀，都係盡力啦。」

他又指，最難捱的不是打戲，而是爬「雪山」：「啲雪係用粗鹽扮嘅，咁我要爬過啲粗鹽，我估唔到啲粗鹽會整到我隻手損晒，同埋銀到膝頭好痛。」

▲ 《新四十二章》

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