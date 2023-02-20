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【濕疹治療】春季濕氣重易引發濕疹　中醫教内服外用排濕養陰

保健美顏 14:02 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

春季濕氣重易引發濕疹，中醫教内服外用排濕養陰。

春季潮濕鬱悶，更容易引發濕疹等皮膚病，發作時痕癢難耐，一旦抓損皮膚情況則愈來愈差。註冊中醫師李廣冀（柴醫）就教大家内服、外用的方法，減少春季濕疹發作。

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柴醫指出，春天濕疹發作原因是濕氣重，溫度由凍轉熱，濕疹患者就會難以適應。而且，外濕觸發內濕，濕氣就會發於肌表：

濕疹是怕熱，又怕乾的。當皮膚乾燥瘙癢，角化不全，極度瘙癢，就會抓損，形成傷口，滲水，這樣就越來越嚴重。因為濕疹是一個矛盾的身體狀況，就是陰虛濕熱，所以止癢的重點是「排濕」，同時也要養陰。

因此柴醫建議，多吃百合、淮山等養陰的藥物、食物，滋養皮膚之餘，也有助維持腸道健康；和益生菌也相輔相成，可以同時食，作用是提前把濕氣從大小便排出。「冬瓜薏米湯」、「雲苓白朮扁豆湯」，都能幫助把濕氣送走。

此外，有運動的人能有效預防濕疹發作，因此除了注意飲食選擇，還需要運動，打通任督二脈和汗腺，改善皮膚散熱能力，透過流汗把身體降溫；不過，傷口多的濕疹患者除外。

外用止癢藥方

皮膚痕癢，想煲一些外用方，柴醫有以下「外洗、濕敷」推薦：

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記者：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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