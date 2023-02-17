【47人初選案】庭上續播論壇片段　控方擬依賴被告外各人的言論

▲ 區諾軒。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（17日）展開第10天審訊。控方續播放初選論壇影片，控方指將依賴影片中被告外各人的言論，當證據涉及串謀者原則時將會提出，法官指控方須於完成舉證前表明，因辯方有權利知道及作出回應。

控方證人區諾軒繼續作供，控方昨起播放初選論壇影片，並邀區辨認片中人。控方今續播放九龍東及港島區的論壇影片，區認出所有在場者，即九龍東參選人施德來、黃之鋒、譚文豪、譚得志、胡志偉及李家達，主持梁家權；以及港島候選人鄭達鴻、楊雪盈、羅冠聰、徐子見、梁晃維、袁嘉蔚彭卓棋、許智峯，以及主持區家麟。

法官李運騰問及控方播放影片的目的，是想喚起證人記憶，抑或會依賴論壇上各人言論來舉證，以及會否依賴共同串謀者原則（Co-Conspirators Rule），並指控方須表明依賴哪些證據，以便辯方及時回應。控方稱，會依賴影片中本案不認罪被告以外的人的言論，當證據涉及串謀者原則時將會提出。

片段中顯示，施德來稱「今日嘅民協，入到議會裏面，我哋一定會2次否決財政預算案，否決政府嘅撥款」 ，施認為「35+」最重要的是堅定抗爭立場，即進入議會後，會否就政府所有議案投反對票。

民主黨胡志偉認為，「攬炒」意指運用立法會和憲制賦予的否決權，當有政府法案涉及剝奪市民人身自由、個人利益或意志自由時，一定會反對。胡又指有「35+」時，政府必須回應議會對五大訴求的要求，若政府仍然採取拒絕態度，便要面對法理及行政立法關係上，議員否決財政預算案的情況。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣