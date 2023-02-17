【 聲夢傳奇2】任暟晴向張國榮致敬　重新演繹《怪你過份美麗》

環球唱片推出《REMEMBERING Leslie》企劃向一代巨星張國榮（Leslie）致敬，集合不同唱片公司及電視台的一眾樂壇新血獻聲。

繼首發作品Asnon Lo盧瀚霆的《偷情》後，有《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）重新演繹另一首Leslie經典金曲——《怪你過份美麗》。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Eric Kwok耐心指導



《怪你過份美麗》由林夕作詞、唐奕聰作曲、李聰編曲以及Eric Kwok和周初晨共同監製。Jasmine的演繹為歌曲添上了一份青澀內斂的味道，以女生角度出發，訴說著這個愛情故事。

談及錄音時的過程，Jasmine坦言：「呢次喺我人生中第二次入錄音室，而兩次都喺Eric Sir做監製，今次比起錄自己嘅歌更為緊張，因為擔心未能夠將首歌嘅神緒呈現出嚟。」

她感謝Eric Kwok為她講解如何演釋此歌：「有啲句子佢仲會親自示範點唱，亦會用其他歌做例子，令我更容易明白點樣用適合的聲調和感情去唱，非常感恩學咗好多新技巧去拿捏一首歌曲。」

最新影片推介：

重新演繹哥哥經典



要重新演繹哥哥的經典作品，對於Jasmine而言絕對有難道：「今次最難忘嘅喺首歌入面有好多技術上要克服嘅事情，特別喺一啲比較密密麻麻嘅歌詞。因平時唱開慘情歌較多，今次呢首歌嘅編曲比較輕快，希望觀眾可以睇到我唱另一風格嘅歌，用自己方法去演繹哥哥一首經典嘅歌曲。」



哥哥的敬業樂業精神最令Jasmine敬佩，踏在台上的一舉手一投足，無論唱任何類型的歌曲，都令Jasmine完全溶入在故事裏面。

在Jasmine眼中，哥哥是一個非常值得人尊敬的前輩，而且極具魅力和才華，無論在歌唱或電影事業都演繹得十分出色，而且形象百變，絕對值得後輩學習。《怪你過份美麗》MV於2月17日晚推出。