【台北自由行】台北6大新酒店推介　Hermès御用設計+和風大浴場

▲ 台灣終於開關，精選台北6大新開幕酒店。

台灣終於開關！又係時候計劃一下遊台灣的行程，首要做的當然是搵酒店。疫情期間，熱門旅遊地台北有多間新酒店落成，這次精選6間給大家，有來自著名酒店集團、日本品牌過江龍，亦有高性價比之選，一妨作作參考。

(1) 台北時代寓所 - 希爾頓啟繽精選酒店

屬希爾頓酒店集團旗下，於2020年底開業，並是亞太地區第一間Tapestry Collection by HiltonTM品牌的精選飯店，有信心保證。酒店位於台北市中正區幸福里（日治時代劃為幸町），比鄰善導寺捷運站及臺北人氣早餐店阜杭豆漿。前往台北火車站、華山1914文化創意產業園區等也只是5分鐘車程，非常方便。

地址︰台北市中正區幸福里林森南路7號

房價︰雙床客房$1,468起

網址︰https://tapestry.hilton.com.cn/zh-hk/hotel/taibei/hotel-resonance-taipei-tsaupup/index.html

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(2) 寒居酒店

2022年全新開幕的酒店，由愛馬仕（Hermès）御用建築團隊法國RADI事務所設計，打造出城市桃花源的氛圍。距離捷運松江南京站僅1分鐘步程，交通便利。客房分為6種，每間都有落地大玻璃，感覺悠閒。酒店內還有與米芝蓮1星主廚合作的餐廳，有各種創意料理。

地址：台北市中山區松江路116號

房價︰雙床客房$1,432起

網址︰https://humbleboutique.com.tw/

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(3) 新北新莊凱悅嘉軒酒店

2022年全新開幕酒店，是與國際著名凱悅酒店管理集團合作，位於台北附近的新北市。設有戶外泳池，可飽覽城市天際線，以及24小時全日開放健身室。房間採光度極佳，有舒適大梳化區，並使用凱悅自家訂製的床褥、美國著名KenetMD護膚沐浴用品。

地址︰新莊區新北大道三段79號

房價︰雙床客房$1,110起

網址︰https://www.hyatt.com/zh-HK/hotel/taiwan/hyatt-place-new-taipei-city-xinzhuang/tpezn

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(4) 格拉斯麗台北飯店

Hotel Gracery最出名當然是位於東京新宿的哥斯拉酒店，而Ｈotel Gracery Taipei 於2021年開幕，距離捷運忠孝新生站僅一分鐘步程，附近就是華山1914文化創意產業園區。設有248間客房，面積由25平方呎起，每間房址有獨立型浴室，是近年開業的WHG酒店特色。

地址︰台北市中正區忠孝東路二段89號

房價︰雙床客房$1,149起

網址︰https://taipei.gracery.com/tw/

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(5) 和苑三井花園飯店台北忠孝

2020年開幕的和苑三井花園飯店，屬日本三井不動產集團的花園系列飯店。賣點是可於台北市中心享受日式大浴場，且交通方便，忠孝新生捷運站出便抵達。屬日式商務飯店類型，並有3款台灣主題房型，有大幅落地窗，採光度十足。

地址︰台北市大安區忠孝東路三段30號

房價︰雙床客房$1,103

網址︰https://www.gardenhotels.co.jp/taipei-zhongxiao/tw/

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(6) JR東日本大飯店台北

2021年開幕，屬JR東日本集團海外首間豪華酒店，位於南京復興捷運站旁，鄰近遼寧夜市。大廳有木質香氣，是JR東日本集團專為這酒店打造的A Walk in the woods香氛，非常獨特。設有288間客房，走典雅木紋路線，寬敞舒適。可提供BB床、浴盆等，適合一家大細入佳。

地址︰台灣台北市中山區南京東路三段 133 號

房價︰雙床客房$1,651

網址︰https://taipei.metropolitan.tw/

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記者︰黃依情