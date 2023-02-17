【香港小姐】落選港姐陳若思晒修身成果　曾當KOL+理財顧問Amber現成J2女神【多圖】

▲ 落選港姐陳若思（Amber）獲封為J2女神。

落選港姐陳若思（Amber）因主持J2節目受觀眾歡迎而獲封為J2女神，Amber最近分享露腰靚相大晒修身成果。

入行前曾當理財顧問及KOL的陳若思擁有天使臉孔及魔鬼身材，相信身邊不乏追求者，Amber更曾跟「富三代」鍾培生傳出緋聞，不過她早已否認傳聞。

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修身成果

Amber去年年尾赴日拍攝飲食節目，瘋狂進食的她增磅不少，加上於農曆新年期間在家中吃了不少賀年食品，她笑言自己重了10磅。

不過勤力的Amber近日努力做運動，並貼出露腰照晒出修身成果，並寫道：

Nobody can want it for you.You need to want it for yourself🫶🏻

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J2女神

原名陳紫瑩的Amber於2020年以別名陳煦凝參加由TVB舉辦的《香港小姐競選》，最終於十強止步，落選後便加TVB成為旗下藝人。

入行初期，她為《Think Big 天地》、《Hands Up》等節目擔任主持，於去年開始為J2台主持節目，

其中她與胡美貽、廖慧儀及何泳芍合作主持的《港女野人》獲觀眾愛戴，逐漸入屋。

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