【香港小姐】落選港姐陳若思晒修身成果　曾當KOL+理財顧問Amber現成J2女神【多圖】

落選港姐陳若思(Amber)因主持J2節目受觀眾歡迎而獲封為J2女神,Amber最近分享露腰靚相大晒修身成果。

入行前曾當理財顧問及KOL的陳若思擁有天使臉孔及魔鬼身材,相信身邊不乏追求者,Amber更曾跟「富三代」鍾培生傳出緋聞,不過她早已否認傳聞。

修身成果

Amber去年年尾赴日拍攝飲食節目,瘋狂進食的她增磅不少,加上於農曆新年期間在家中吃了不少賀年食品,她笑言自己重了10磅。

不過勤力的Amber近日努力做運動,並貼出露腰照晒出修身成果,並寫道:

Nobody can want it for you.You need to want it for yourself🫶🏻