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【香港小姐】加拿大過闊太生活豔麗依然　60歲狄寶娜摩亞情迷韓團BTS

娛樂 16:54 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

已經60歲的Deborah豔麗依然。

香港小姐競選盛產不少混血美女，而狄寶娜摩亞就是其中一人！當年這位明珠台首席主持於1993年淡出香港演藝圈，嫁人後移居加拿大。

近20多年狄寶娜摩亞於當地開咪做DJ，更不時於社交平台分享生活照，只見狄寶娜摩亞生活無憂，豔麗不減更添闊太的貴氣。

【香港小姐】憶拍劇點滴難忘周星馳陪入院　林穎嫺為孩子急流勇退居美成CFO

韓團BTS粉絲

狄寶娜摩亞於1997年加入溫哥華加拿大中文電台擔任DJ，及至2010年9月，更兼任新時代電視主持至今。

從其IG發佈的照片所見，狄寶娜摩亞身型比前圓潤，不過依舊明艷照人，雖然已年屆60，她會花心機打扮和塗甲油。

另外，狄寶娜摩生活悠閒，假日時到cafe嘆下午茶，社交平台有不少美食照片，此外她喜愛跟家人周遊列國，從IG所見她似乎最愛是日本，曾跟家人到當地賞櫻。此外狄寶娜摩亞原來是韓團BTS的粉絲，擁有一夥少女心。

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【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命

81年港姐季軍

狄寶娜摩亞擁有一半華人血統，她於新加坡出生，母親是華人，父親是愛爾蘭人，入行前曾是國泰航空的地勤人員。

1981年她參加香港小姐選舉而入行，起初只得到「青春小姐」的名銜，其後因冠軍羅佩芝因虛報年齡而被取消資格，令狄寶娜摩亞頂上成為季軍。

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生活反璞歸真

卸任後狄寶娜摩亞加入TVB做藝人，她演出的劇集只得3套，包括《香港八二》、《鹿鼎記》和《大班密令之死亡之旅》。

反而口齒伶俐的狄寶娜摩亞主力做主持，更成為明珠台的首席女主持兼「明珠台大使」，此外還兼任翡翠台播映的《明珠轉播站》主持，介紹明珠台的節目。

已經60歲的狄寶娜摩現在反璞歸真，覺得心靈的滿足比物質重要。她曾於訪問中稱，年青時喜歡買名牌和穿貴價衫，現在等大減價才去購物，她說：「我會想家中的還可以用，何必多一件東西要 take care？我寧願好好的 love the things I already own。」

狄寶娜摩稱長大後學會感恩，很多人甚麼也沒有，所以不應該過份消費，盡量減少浪費，她說：「也是 art of living。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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