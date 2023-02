【香港小姐】加拿大過闊太生活豔麗依然　60歲狄寶娜摩亞情迷韓團BTS

▲ 已經60歲的Deborah豔麗依然。

香港小姐競選盛產不少混血美女,而狄寶娜摩亞就是其中一人!當年這位明珠台首席主持於1993年淡出香港演藝圈,嫁人後移居加拿大。

近20多年狄寶娜摩亞於當地開咪做DJ,更不時於社交平台分享生活照,只見狄寶娜摩亞生活無憂,豔麗不減更添闊太的貴氣。

韓團BTS粉絲

狄寶娜摩亞於1997年加入溫哥華加拿大中文電台擔任DJ,及至2010年9月,更兼任新時代電視主持至今。

從其IG發佈的照片所見,狄寶娜摩亞身型比前圓潤,不過依舊明艷照人,雖然已年屆60,她會花心機打扮和塗甲油。

另外,狄寶娜摩生活悠閒,假日時到cafe嘆下午茶,社交平台有不少美食照片,此外她喜愛跟家人周遊列國,從IG所見她似乎最愛是日本,曾跟家人到當地賞櫻。此外狄寶娜摩亞原來是韓團BTS的粉絲,擁有一夥少女心。

81年港姐季軍

狄寶娜摩亞擁有一半華人血統,她於新加坡出生,母親是華人,父親是愛爾蘭人,入行前曾是國泰航空的地勤人員。

1981年她參加香港小姐選舉而入行,起初只得到「青春小姐」的名銜,其後因冠軍羅佩芝因虛報年齡而被取消資格,令狄寶娜摩亞頂上成為季軍。

生活反璞歸真

卸任後狄寶娜摩亞加入TVB做藝人,她演出的劇集只得3套,包括《香港八二》、《鹿鼎記》和《大班密令之死亡之旅》。

反而口齒伶俐的狄寶娜摩亞主力做主持,更成為明珠台的首席女主持兼「明珠台大使」,此外還兼任翡翠台播映的《明珠轉播站》主持,介紹明珠台的節目。

已經60歲的狄寶娜摩現在反璞歸真,覺得心靈的滿足比物質重要。她曾於訪問中稱,年青時喜歡買名牌和穿貴價衫,現在等大減價才去購物,她說:「我會想家中的還可以用,何必多一件東西要 take care?我寧願好好的 love the things I already own。」

狄寶娜摩稱長大後學會感恩,很多人甚麼也沒有,所以不應該過份消費,盡量減少浪費,她說:「也是 art of living。」

