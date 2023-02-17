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熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
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【活力午餐停產】華御結推$10飯糰助受影響學校　下周將加開生產線

社會 14:45 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

（華御結FB圖片）

華御結宣布提供優惠價10元御結給學校團體訂購，全力支援下周一（20日）及下周二（21日）受影響學校及學童，全力調動及加開御結生產線，期望能及早向受影響人士提供援助，助解燃眉之急。

華御結現提供於下周一及二全力調動及加開御結生產線，預計可額外增加超過2萬件御結產量。另外，華御結將開放專線予受影響學校，並主動聯絡受影響學校團體，受影響學校團體亦可透過華御結Facebook專頁聯絡查詢有關支援方案。現已有多間學校確定支援方案，包括天主教主堂區學校、仁愛堂田家炳小學等。

以上支援方案只供受影響學校團體訂購。

（華御結FB截圖）

華御結 Website: https://www.h-musubi.com/ 
華御結 Facebook: https://www.facebook.com/HanaMusubiHK/ 
華御結 Instagram: https://www.instagram.com/hanamusubiofficial/ 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：楊佩瑩

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