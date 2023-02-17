【直行直過】運輸署增兩個服務站　助的士業界辦理易通行

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爲加強協助的士業界申請「易通行」服務，運輸署下周一（20日）起，除現時由隧道費服務商提供的４個客戶服務中心外，運輸署在上環林士街及荃灣政府多層停車場增設專屬服務站，為的士業界辦理「易通行」車輛貼和司機卡，服務時間為每日上午10時至晚上9時。



的士車主和司機明日（18日）起，可到「易通行」網站hketoll.gov.hk或流動應用程式預約，已預約的的士車主和司機可於指定時間到「易通行」的4個客戶服務中心或2個新增專屬服務站，辦理車輛貼和司機卡的申請。專屬服務站亦會協助教導的士業司機如何使用「易通行」流用應用程式分拆隧道費。隧道費服務商亦會派大使到全港9個專用加氣站協助的士車主和司機預約。

為避免混亂及減省排隊等候時間，專屬服務站只會為已預約的的士車主和司機提供服務，運輸署呼籲業界盡量使用預約服務。駕車前往專屬服務站的預約人士可獲豁免1小時停車場收費。



此外，運輸署由今日起至2月24日去信全港80萬名車主，通知他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式（電郵地址或香港流動電話號碼）。亦會在全港各區設立超過20個諮詢站，協助車主申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式，詳情下周公布。



青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）由5月7日上午5時起實施「易通行」。截至2月16日，當局已發出超過46萬個車輛貼。

客戶服務中心

港島區：灣仔莊士敦道178-186號 華懋莊士敦廣場19樓1904室

九龍區：九龍灣宏光道1號億京中心A座22樓A室

新界東：沙田石門安群街1號京瑞廣場二期27樓D室

新界西：葵涌貨櫃碼頭路77–81號大鴻輝（葵涌）中心第一期903室

專屬服務站

上環林士街政府停車場 上環林士街2號

荃灣政府停車場 荃灣青山公路-荃灣段174-208號

專用加氣站

港島區

柴灣豐業街9號

上環豐物道9號

九龍區

西九龍翱翔道2號

觀塘偉樂街9號

九龍灣祥業街2K號

新界區

大埔元洲仔廣進街1號

葵涌葵安道2號

元朗德業街2號

馬鞍山恆耀街11號

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責任編輯：楊佩瑩