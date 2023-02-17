  • 23°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 16:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【直行直過】運輸署增兩個服務站　助的士業界辦理易通行

社會 15:08 2023/02/17

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

爲加強協助的士業界申請「易通行」服務，運輸署下周一（20日）起，除現時由隧道費服務商提供的４個客戶服務中心外，運輸署在上環林士街及荃灣政府多層停車場增設專屬服務站，為的士業界辦理「易通行」車輛貼和司機卡，服務時間為每日上午10時至晚上9時。

的士車主和司機明日（18日）起，可到「易通行」網站hketoll.gov.hk或流動應用程式預約，已預約的的士車主和司機可於指定時間到「易通行」的4個客戶服務中心或2個新增專屬服務站，辦理車輛貼和司機卡的申請。專屬服務站亦會協助教導的士業司機如何使用「易通行」流用應用程式分拆隧道費。隧道費服務商亦會派大使到全港9個專用加氣站協助的士車主和司機預約。

為避免混亂及減省排隊等候時間，專屬服務站只會為已預約的的士車主和司機提供服務，運輸署呼籲業界盡量使用預約服務。駕車前往專屬服務站的預約人士可獲豁免1小時停車場收費。

此外，運輸署由今日起至2月24日去信全港80萬名車主，通知他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式（電郵地址或香港流動電話號碼）。亦會在全港各區設立超過20個諮詢站，協助車主申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式，詳情下周公布。

青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）由5月7日上午5時起實施「易通行」。截至2月16日，當局已發出超過46萬個車輛貼。

客戶服務中心

港島區：灣仔莊士敦道178-186號 華懋莊士敦廣場19樓1904室

九龍區：九龍灣宏光道1號億京中心A座22樓A室

新界東：沙田石門安群街1號京瑞廣場二期27樓D室

新界西：葵涌貨櫃碼頭路77–81號大鴻輝（葵涌）中心第一期903室

專屬服務站

上環林士街政府停車場 上環林士街2號

荃灣政府停車場 荃灣青山公路-荃灣段174-208號

專用加氣站

港島區

柴灣豐業街9號

上環豐物道9號

 

九龍區

西九龍翱翔道2號

觀塘偉樂街9號

九龍灣祥業街2K號

 

新界區

大埔元洲仔廣進街1號

葵涌葵安道2號

元朗德業街2號

馬鞍山恆耀街11號

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

相關文章

【47人初選案】庭上續播論壇片段　控方擬依賴被告外各人的言論
今日 14:04
【47人初選案】庭上續播論壇片段　控方擬依賴被告外各人的言論
【三跑貪污案】涉三跑項目賄賂9人提堂　機管局兩經理等人准保釋4月再訊
今日 14:12
【三跑貪污案】涉三跑項目賄賂9人提堂　機管局兩經理等人准保釋4月再訊
【活力午餐停產】華御結推$10飯糰助受影響學校　下周將加開生產線
今日 14:45
【活力午餐停產】華御結推$10飯糰助受影響學校　下周將加開生產線

你可能感興趣

【47人初選案】庭上續播論壇片段　控方擬依賴被告外各人的言論
今日 14:04
【47人初選案】庭上續播論壇片段　控方擬依賴被告外各人的言論
【三跑貪污案】涉三跑項目賄賂9人提堂　機管局兩經理等人准保釋4月再訊
今日 14:12
【三跑貪污案】涉三跑項目賄賂9人提堂　機管局兩經理等人准保釋4月再訊
【活力午餐停產】華御結推$10飯糰助受影響學校　下周將加開生產線
今日 14:45
【活力午餐停產】華御結推$10飯糰助受影響學校　下周將加開生產線
運輸 司機 的士 運輸署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
18:36 2023/02/16
【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
14:43 2023/02/16
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
【兩性關係】結婚1年丈夫每日準時回家　人妻看手機驚悉真相心寒
13:54 2023/02/16
【兩性關係】結婚1年丈夫每日準時回家　人妻看手機驚悉真相心寒