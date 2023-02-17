【北上優惠】數字人民幣跨境消費拍卡即享最少200元補貼　符合1條件可獲999元

▲ 簡慧敏指，數字經濟是未來趨勢，內地的數字人民幣發展位於世界前列。(簡慧敏fb圖片)

深圳(羅湖)-香港經貿合作交流會和「數字人民幣跨境消費嘉年華活動」發佈儀式今天上午舉行。深圳羅湖政府聯同中國銀行與香港八達通集團合作，透過自助拍卡機，港人可兌換「數字人民幣硬錢包」，獲得最少200元紅包補貼，「團聚」特別活動（一方為深圳居民便可）更可獲999元，並且在指定場所享受消費優惠。

選委界立法會議員簡慧敏表示，這是全國首個以「跨境消費」為主題的數字人民幣活動，是數字人民幣跨境應用的重大創新。

簡慧敏說，自己去年動議的議員議案已提到，數字經濟是未來趨勢，內地的數字人民幣發展位於世界前列。又提出，要透過科技做到港元與人民幣無縫對接，建議下一步要數字人民幣錢包與香港「轉數快」對接，未來更可在跨境貿易、跨境投融資等落地應用。

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責任編輯：區綽彥