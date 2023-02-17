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【性騷擾】性感YouTuber「一隻阿圓」泰國旅行被抽水　花容失色：嚇到了

娛樂 17:09 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

台灣YouTuber「一隻阿圓」因為樣貌可愛、身材出眾，因此很快走紅，不過最近她在個人社交平台分享稱，日前往泰國拍片時，突遭一名陌生男人摟住被「強行集郵」，她直言被「嚇到了啦」。。

本名王莉茵的阿圓，大學畢業後曾當過電台DJ，之後改入Youtube界。她一開始以拍化妝片起家，之後到韓國唸語言學校後，拍影片分享在韓國的生活，然後拍韓國旅行、生活、美食以及流行衣著等內容的影片，逐漸打開知名度，後來內容愈來愈廣泛，不只是只講韓國。

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出門旅行大解放

一向喜歡四圍去的她到泰國旅行拍片，分享於當地食買玩推介。在本月12日，阿圓在個人社群平台分享多張在泰國旅遊的照片。

從相中所見，她身穿粉色碎裙，表示此裙是在當地購買，稱：「來泰國真的不用帶什麼衣服，來這邊買便宜到不行，如果敢殺價就更便了…」

因為此裙略性感，把其驕人身段盡展，所以也稱：「基本上是回台灣應該很難穿出門的款式 也只有度假勝地才敢這樣穿該件洋裝是很難在台灣穿出門的款式，只有在度假勝地才敢穿。」

阿圓被陌生男人強行攬住合照感害怕。（取自一隻阿圓IG）

陌生男強行合照

不過，她表示在海邊時，卻突然有個戴著太陽眼鏡的男子緊緊摟住她的手臂合照，身體十分體近，而阿圓一臉尷尬。

她寫道不認識對方：「他自己湊過來跟我拍照，但直接摟，嚇到了啦～」照片引美食部落客「兩個男孩日常食記」笑說「很像sugar daddy」，阿圓無奈回覆：「乾感覺很像我是陪遊，好像那種私訊說五天四夜30萬。」

而網民紛紛看到阿圓的發文後，紛紛留言：「感覺在吃豆腐」、「那隻手很不ok耶！」、「還靠這麼近！嚇到了吧⋯⋯😵」、「放開那女孩」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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