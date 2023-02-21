IVE畢業生以專業知識及應用技能  於酒店業及雲端科技界盡展所長  

跟隨興趣選擇未來，成就兩位IVE高級文憑畢業生張睿(Johnny)和王志豪(Jimmy)，分別在酒店業及雲端系統及數據界發揮所長，開拓理想事業。現任酒店集團管理層的Johnny表示:「選擇課程不能只考慮市場潮流，更重要是跟隨自己的性格興趣選讀合適的科目，自然能發揮你的天賦與專長 。」

中六同學 立即網上報讀IVE/HKDI/ICI高級文憑

IVE/HKDI/ICI高級文憑課程現正招生，提供超過90項政府資助課程， 中六同學 2月28日或之前 網上報名，有機會於3月底獲有條件取錄*。

課程資訊及報名詳情：www.vtc.edu.hk/admission

查詢：2897 6111

*適用於合資格之申請人

張睿 (Johnny)

洲際酒店集團署任總經理

‧ IVE酒店及飲食業務高級文憑畢業生

‧ 英國謝菲爾德哈蘭大學國際酒店管理學士及碩士

棄大學取錄 跟興趣規劃專業路



Johnny由IVE高級文憑畢業後加入五星級酒店成為前台職員開始，擔任過酒店不同崗位，逐步晉升，現為香港洲際酒店集團的管理層，掌管著集團旗下三間酒店的運作及業務。Johnny表示最初加入酒店業的原因亦是源自興趣：「當年公開試後原本已獲大學工程系取錄，但知道自己對數理方面興趣不大，而我更喜歡與人接觸、溝通，加上酒店旅遊業發展前景一向不俗，所以家人都鼓勵我跟自己興趣出發，選擇IVE高級文憑，預早為未來鋪路。」而入讀IVE酒店及餐飲業管理高級文憑，正正是Johnny踏上學士學位之路及加入酒店業的契機。



課程實用性強 助工作效率事半功倍



Johnny認為IVE高級文憑課程全面且實用性強，不但要學習酒店、餐飲、款待等管理及營運相關知識，亦涉獵財務、巿場推廣等範疇，學院並會安排同學參與實習工作，將知識融會貫通，他憶述：「IVE老師會教授各類酒店系統，例如房間預訂、入住紀錄等，讓同學對酒店的整體運作有更透徹的認識。我記得當年去酒店實習時，遇上電腦系統發生故障影響前台登記，幸好IVE老師有教過相關的應變方法，讓我臨危不亂，能繼續為客人提供服務。」Johnny於實習期間的表現備受讚賞，畢業後即獲實習酒店聘為全職員工，正式展開他的酒店事業。



行業科技化 但離不開以人為本



入行廿載，Johnny見證著酒店業的變化，他分享道：「酒店業近年快速科技化，引入不少科技及智能工具，如網上服務平台、智能管家、送餐機械人等，為客人提供更個人化和貼心的服務，優化顧客體驗。然而，酒店服務是以人為本的行業，當中很多細節都不是機械人可以取代，如客人走進酒店，員工的一聲問好，絕對比機器更窩心溫暖，所以我們非常重視人才培訓，亦希望有更多年輕的生力軍加入。」

要在酒店業幹出一番事業，打好實務基礎尤其重要，Johnny表示：「大學畢業並不代表可以一步登天。我自己最初亦是由前台工作人員、前台主管、預訂部經理等不同崗位汲取經驗，最終一步步成為管理階層。」他認為IVE課程內容令學生能全方位了解整個行業，腳踏實地打好根基，同時學歷認受性亦高，畢業後無論是升讀大學，或投身職場都受認可。



擔任大學講師 培育下一代酒店新星



現時除了酒店管理工作，Johnny亦於本地大學兼任講師，將自己的經驗及心得傳授給下一代。對於有意修讀和發展酒店專業的年輕人，他表示：「酒店業很受環球經濟帶動，時刻充滿挑戰和機遇。現時全球正處於復常階段，經濟和旅遊活動將重拾活力，年輕人只要對服務業有熱誠，樂於面對變化和挑戰，相信於酒店服務專業會有理想發展。」

王志豪 (Jimmy)

FWD富衛保險雲端開發運維工程師

‧ IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生

‧ 正兼讀本地大學電腦學學士

雲端專業新興角色 深受企業垂青



除了酒店業積極透過科技優化顧客體驗，科技亦已滲入各行業及日常生活，當中雲端技術因能增加系統及應用程式的穩定性，加快運算速度，因而成為全球科技產業的發展重點之一。IVE高級文憑課程畢業生Jimmy早着先機，憑着對IT的興趣，選擇修讀IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑課程，畢業後加入FWD富衛保險，成為雲端開發運維工程師，為世界各地分公司開發及建立自動化雲端系統，方便日常的行政及業務運作，更要防止公司系統被攻擊，確保系統及資料的安全。

雲端工程師（Cloud Engineer）主力處理雲端基礎設施的遷移及管理，以及架構建立等工作，確保公司系統安全及運作暢順。由於雲端系統較傳統實體伺服器靈活且安全性高，近年許多大型企業不單要求將實體伺服器的資料改用雲端儲存，更會於雲端開發及建立各類自動化系統，提升工作或服務效能，雲端開發運維工程師(Cloud DevOps Engineer)亦因此應運而生。Jimmy表示雲端開發運維工程師近年特別受企業垂青：「因為除了熟悉技術開發，亦要深入了解企業運作，以技術去協助企業節省時間及提升成本效益。」



興趣激發學習動力 從實習應用所學



回想加入IT行業的契機，Jimmy笑說是源於打機：「小時候因為家中電腦未能符合遊戲的高規格要求，而玩得不夠盡興，激發我探索更多與電腦相關的知識。其後發現雲端運算極具發展潛力，用戶只需利用智能手機或電腦，已可處理大量的數據分析和使用各類高效能的自動化系統，解決生活或工作所需。」

Jimmy決定循雲端科技方向發展，並留意到IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑課程涵蓋全面的IT知識，包括編程、網絡安全、網頁設計等。他分享：「中學時已從老師口中知道IVE課程有很多實踐機會，入讀高級文憑後發現除了專業理論，老師在課堂上更讓我們透過實際操作，如設計登入賬戶至收取驗證碼等編程技術，理解雲端背後運作的原理，並引導我們改進設計，令我獲益良多。」Jimmy當年並獲安排到電訊公司實習，實踐課堂所學到的伺服器故障修復、創建集群等技術。



IVE支援學生考取專業認證



Jimmy表示，要擔任雲端開發運維工程師，考獲各種相關專業認證的畢業生會較具優勢，而IVE亦有為同學提供相關的支援：「IVE課程會教授AWS及Microsoft等熱門雲端系統技術，由淺入深學習基本雲端知識，打好基礎。院校亦鼓勵學生考取各種專業認證，不單提供備試支援，部份認證更會有考試費資助，讓同學獲取更多國際認可的專業資歷。」

Jimmy形容雲端技術是看不到的科技：「一般人以為自己日常生活會享用的雲端服務只是上載或保存資料、或是線上編輯文件等，但其實大家無時無刻都在使用雲端，由社交媒體、購買演唱會門票等，背後都是透過雲端處理，甚至平日所見的自動門，都依靠雲端去控制開關及紀錄數據，因此雲端運算在未來有無限發展空間，對人才需求亦非常高。」

（特約）