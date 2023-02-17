【易通行】下周增設服務站助的士辦理　運輸署稱須預約可免費泊車1小時

▲ 羅淑佩稱，約5千部的士未有車輛貼。（陳靜儀攝）

運輸署原定「易通行」不停車繳費於本月26日在青沙管制區實施，但被指安排混亂而備受評擊，至日前公布延至5月7日推行。署方下周一(20日)起，增設2個專屬服務站，為的士業界辦理「易通行」車輛貼及司機卡。

運輸署署長羅淑佩今午(17日)介紹支援的士業界申請「易通行」服務的措施，她指明天(18日)起可網上預約服務站，呼籲司機們預約相關服務，並會提供免費泊車。服務站每天可處理數百個申請，經預約的的士司機，只需要15分鐘就能處理申請，羅淑佩明言不擔心影響其他停車場使用者。

羅淑佩續指，至今有1.3萬部的士車主已有「車輛貼」或「車種貼」，僅5,000個名士車主未登記；2.7萬個司機已購買司機卡或經網上登記。運輸署會在全港新設20個諮詢站，協助車主申請車貼或開立易通行戶口，將會在下星期初公布詳情。

對於青沙管制區的隧道收費員情況，羅淑佩指目前有18名隧道收費員，其中3名因個別原因如轉新工作等未能留任，其餘會留任直至易通行實施。加上管制區每日用量不高，僅約6萬車次，相信15名收費員足以應付需求，如有需要隧道管理公司會增聘臨時工處理。



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記者：蘇文軒