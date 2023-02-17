【上訴駁回】5歲女童被虐殺父繼母及外婆上訴駁回　上訴庭重申提高虐兒罪刑罰

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5歲女童遭父親及繼母虐待致死，早前就謀殺罪被判囚終身，繼外婆視而不見，亦就殘暴對待兒童罪被判囚5年，3人早前向上訴庭提出上訴被拒，今(17日)頒下書面判決理由。上訴庭斥本案情節邪惡及令人不安，為法庭處理過同類案中最差劣。上訴庭認為原審法官已正確指引陪審團，並重申須提高虐兒罪最高刑罰。



3名上訴人為父親C.H.P. (30歲、運輸工人)、繼母W.H.T. （31歲、主婦）及繼外婆G.M.(57歲，會計文員)。父親及繼母被裁定謀殺5歲女童Z罪成，判囚終身，另承認虐待Z及8歲兄長X各被判囚9年半，兩罪同期執行。至於繼外婆則被裁定兩項殘暴對待兒童罪，被判囚5年。



上訴庭於判詞指，父親及繼母就謀殺定罪提出上訴，被駁回後，就虐兒罪刑期亦放棄上訴，繼外婆則就虐兒罪刑期提出上訴。



上訴庭於判詞指出，考慮過所有上訴理據後，認為原審法官指引陪審團正確無誤，駁回謀殺定罪上訴申請。



上訴庭形容本案為一宗冷酷的虐兒悲劇，情節邪惡及令人不安，社會人士莫不感到震驚。正如原審法官所言，案中小兄妹受盡虐待超過5個月，為法庭處理過的同案中最差劣。



上訴庭指任何父母或繼父母應對子女愛惜和保護，本案父母對1名孩子身體虐待致死，另一人則情緒嚴重受創，兩名孩子於沒有反抗能力下遭受折磨，父母均不應得到憐憫。



上訴庭指女童身體受虐範圍大及多處嚴重受傷，本案再一次顯示應大幅提高虐兒罪最高刑罰。上訴庭認為案中父親及繼母就虐兒罪被判監9年半並不過高，兩人亦可能因此放棄上訴申請。



至於外婆刑期方面，正如原審法官所指外婆是唯一可向女童伸出援手旳人，惟因其自私而未有提供協助。上訴庭指外婆目擊自己的女兒之作為時，至少應加以控制及阻止，惟她作為成人卻視而不見。上訴庭認為整體而言，外婆的刑期並非過長，遂駁回其申請。



涉案5歲女童Z及當時8歲的兄長X是涉案父親與前妻的子女，後來父親與案繼母再婚，並帶同兩兄妹及繼母與前夫所生的7歲女兒Y，與繼外婆同住。兩兄妹於涉案5個月期間，不斷遭父親及繼母虐打，亦曾多次遭父母飢餓長達數天，甚至於冬天亦只准共用一個睡袋睡在客廳等。



事發前一天，Z仍遭父母跟她玩「飛高高」和「扮超人」兩個遊戲，玩「飛高高」期間，繼母更指示父親將Z的頭部撞上天花，Z最終於2018年1月6日死亡；繼外婆則被指對兩兄妹被虐打視若無賭。

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記者：林育慧