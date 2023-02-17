【人道新力量】高考4A尖子化身熱血老師　薪火相傳帶領學生跳出書本做義工

▲ 陳易楊老師帶領學生投入義工服務，展示人道精神。

「我覺得做老師不只是教書，更重要是『教人』，陪學生成長。」何明華會督銀禧中學陳易楊老師（Y Y Sir）從事教育界十多年，一直身教學生做義工，更創辦了聯校國際助學組織「童夢同行」。陳易楊的努力獲得肯定，成為「香港人道新力量2022」得獎者。回想中學擔任英華書院學生會會長時，他已接觸義工服務，並立志當老師，現時將兩者結合，將力量愈發愈大。

▲ 何明華會督銀禧中學老師陳易楊帶領校內校外學生做義工。（湯致遠攝）

英華尖子立志做老師

在何明華會督銀禧中學（下稱「銀禧」）的學生眼中，陳易楊老師（YY Sir）是位盡責勤奮、熱心於服務的老師。這些特質是在陳易楊讀書時期栽種下來，他是英華書院學生，曾擔任學生會長，亦參加過扶輪少年服務團等。

英華學生會管數十個學會，當中有很多是有關服務。義工服務上，在英華乃至我現時「銀禧」都很重視，「銀禧」以「非以役人、乃役於人」作為校訓，服務精神很重要，現時多了機會帶領同學一起做服務。

▲ 陳易楊邀請恩師熊太出席，見證他獲人道獎，「是種鼓舞，回饋返我的恩師」。（圖片︰受訪者提供）

無論成長環境，抑或工作環境，均影響和鼓勵陳易楊做義工，成為老師更令義工服務推廣至年青一代。小時候受恩師熊太啟發立志做老師，即使陳易楊當年高考獲4A佳績，不少「神科」向他招手，他也決心踏上教育路。

坦白講收到不同大學的取錄，有不同學系的獎學金，但我鐵定選中大中文系，覺得中文系適合我做老師的路。立志教育是我的夢想，我一直實踐夢想。我覺得做老師不只是教書，更重要是「教人」，陪著他們一起成長。

▲ 2019年，陳易楊與「銀禧」學生到柬埔寨進行義教。（圖片︰受訪者提供）

帶「銀禧」學生赴柬埔寨探訪

成為老師帶著學生回應社會的需要，YY Sir現負責銀禧的德育、公民及國民教育，還有交流團及服務學習組，亦負責扶輪少年服務團等，以上都直接推動學生做義務工作，而2019年柬埔寨交流團的影響非常深。

2019我們去了柬埔寨的村校義教、探訪孤兒院，去到垃圾山時，震撼力很大。垃圾山可想像漫天遍野的垃圾，垃圾車來了，一堆小朋友衝埋去。你會見到垃圾山裡面是有人住，在帳篷裡媽媽抱著小朋友，但烏蠅一堆一堆飛埋去，可以想像生死邊緣的感覺。

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當時同學選擇徒步行入去垃圾山，「那種震撼是一世都記得」，YY Sir跟學生那刻都覺得要做更多，派物資都不夠，反思還可做甚麼。

我們覺得教育是改變命運的，所以我們成立了「童夢同行」，希望幫世界上需要教育的小朋友有教育機會。

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創辦「童夢同行」推教育改變命運

當年去柬埔寨的「銀禧」學生，不少選讀社工、老師的相關學系，成為社工、老師，YY Sir很欣慰，「都幾開心，覺得他們長大了許多」，他們不少亦是「童夢同行」成員。

陳易楊在2019年下旬創辦「童夢同行」，「童」是註冊慈善社團，亦取了義工局的「傑出義工青年團隊」。組織服務多元化，包括為聽障小朋友、清貧學生、少數族裔兒童義補；籌款幫助柬埔寨興建水電設施等。「倡議」方面，如舉行「童行盃」辯論賽，所有辯題跟小朋友、服務有關，數十間學校參與，亦舉行模擬聯合國去討論兒童權益、香港學生服務領袖選舉等，「甚麼都會去嘗試，有意義就做」。

▲ 何明華會督銀禧中學同學仔跟老師一起整理夏季衣服，以便寄往柬埔寨。（文子健攝）

與學生探訪露宿者

聽YY Sir細數著，感受到他的忙碌，可知道訪問當天傍晚，他亦跟另一位老師聯同社工及「無家者同行」創辦人，帶著約8位學生去觀塘探訪露宿者。當天學生用心聽講解，包好物資包，親自遞到街友的手上，並與他們聊天了解社會上不同的弱勢社群。

只能夠說是犧牲私人時間，我一星期做7日，盡我所能，的確是累，但開心滿足，加上趁自己仍年輕，衝下做有意義的事是好事。

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就是這份幹勁，陳易楊獲得香港紅十字會頒發的「香港人道新力量2022」，而他多次強調此殊榮非他一人，而是「童夢同行」團隊和「何明華會督銀禧中學」上下校長師生等，服務能實行有賴此兩組織。兩組織因YY Sir牽引有不少合作，如捐物資柬埔寨是「童」主辦，「銀禧」參與。訪問當天，一眾學生將收集的文具及衣服整理。

年年都有收，都十年八載，我們收的是夏季衣服、文具，是「童夢同行」捐夢計劃的一部分，有很多學校一同參與。

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帶領年青新一代行義

其實如非疫情，YY Sir希望可以學生赴柬埔寨義教，而柬埔寨負面新聞亦有所影響。

同學未成年，要考慮家長及很多因素，希望之後可成行。我覺得每個社會都有好人和壞人，我們正幫助的是有需要的小朋友，不想因為社會上的一面黑暗面，導致整個國家有需要的小朋友被漠視了。

捐物資予柬埔寨兒童就是無間斷，雖然及不上赴當地體驗，但也不可看輕帶來的影響，讓更多小朋友可以跳出書本，實踐有意義的教育。

重要不是「量」，而是心意，如小朋友在家中拿來一支筆，哪怕是一支筆都是一份心意，一個有意義的舉動，教識小朋友去行義。

▲ 陳易楊獲「香港人道新力量2022」，他認為此獎是屬於「銀禧」學校及「童夢同行」一眾義工。（圖片︰香港紅十字會提供）

香港人道新力量2022得獎者

熱血流遍陳易楊身上，令他備受社會認同，更成為「香港人道新力量2022」，他獲獎感恩及慚愧，在頒獎禮上，聽到醫生冒著生命危險去戰地，感受到一班前輩做了很多，鼓勵他要更努力。

我只能盡力去做，在學校的框架可嘗試很多事，很多可能性，如在學校慈善舞會上，介紹柬埔寨籌款去興建學校。我嘗試將這些可能性推向有意義、慈善、幫到人的層面。感恩得到此獎，它不是屬於我個人，是屬於學校及「童夢同行」。

在自己崗位上展示人道精神，陳易楊以老師和義工身分，讓更多兒童有教育機會，陪伴小朋友成長，他將此理念薪火相傳，「我可以做的是將此事帶給更多學生，希望廣度上更多人知道。學生亦可以親身服務一下社區的人，從而有所反思及成長。」陳易楊正努力培育更多青年種子，成為服務社會的新力量。

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記者︰顏紫燕