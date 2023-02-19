【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下

▲ 有東張女神之稱的前TVB節目《東張西望》主持林泳淘（WingTo）舉行《愛動L》畫展。

有東張女神之稱的前TVB節目《東張西望》主持林泳淘（WingTo）離巢後學習畫畫，泳淘最近舉行《愛動L》畫展「用作品說話」，宣揚愛護動物的訊息。

身為貓奴的林泳淘家有一隻囝囝奧奧，現年18歲多的奧奧已是一隻患有慢性腎病的老貓，泳淘坦言擔心奧奧有天會離她而去，不過她明白生老病死是人和動物一生中必經的階段，亦是她人生中重要的課題。

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成為貓奴

18年前，仍是初中生的泳淘在沙灘上邂逅了初生貓兒奧奧，「我和一班朋友在沙灘玩的時候，牠真的很小，加上牠很污穢而且全身都是傷口，因而被當作是老鼠。我立即到士多買了一條毛巾裹着牠，之後便將牠帶回家。」

起初泳淘的家人不太贊成她養育奧奧，「他們覺得養大一隻寵物是一件很大責任的事，擔心我不懂得照顧動物。但我很堅持，已經將牠帶回家，難道我要丟棄牠嗎？我不會的。」

泳淘從此成為了奧奧的媽媽，「當時獸醫指牠差不多一星期大，牠尚未開眼，兩小時便要餵一次奶，恰巧當時正在放暑假，凌晨較鬧鐘起床。我定了牠跟我爸爸的生日一樣，都是7月1日。牠是由我湊大的，我待牠如我的兒子。」

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生老病死

「跟奧奧認識了18年零8個月。」泳淘很在意奧奧，「牠是一隻很有愛和很有靈性的貓，有時牠會不太精神令我很擔心，我會跟牠說『奧奧，媽媽真的很愛你，我想你健健康康陪着我。』你感覺到牠是一直看着你，有種很不開心的感覺。」

已成老貓的奧奧同時患有疾病，「牠是一隻有慢性腎病的貓，當然會擔心，牠年紀愈來愈大。」

泳淘甚至曾發惡夢要跟奧奧陰陽相隔，「這一兩年我會有數次發夢是牠走了，有時會自己嚇自己。有次發夢我去牠的喪禮，我爆喊，攬住牠喪喊。如果有天發生這件事，我真的會很心痛。」

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一般而言，貓生比人生短暫，泳淘亦很清楚要為這天作好準備。

她直言：「我有想過的，其實這是我的課題來的，必經的。很多人養寵物，不幸運的話數年便走了。我已經是很幸運，因為牠一直陪伴我這麼多年，我要學習去面對、將來要學懂放下。」

她續說：「人和寵物之間的聯繫很有趣，我很喜歡和奧奧傾談，牠好像跟我有種Connect。」

▲ 林泳淘與丈夫、奧奧的家庭照。（IG圖片）

父子關係

至於老公如何跟奧奧建立父子關係？

她大讚老公：「他付出了很多，也是一個很有愛心的人。起初一起住的時候奧奧是不理會他的，他花了很長時間去關心牠、照顧牠、跟牠聊天，牠感受到別人對牠的愛。他說話很溫柔，比我更著緊牠，奧奧現在很愛黏着我老公。」

養育寵物

泳淘提醒有意成為貓奴的人，「我希望所有人養動物前都會三思，去想自己是否真的可以承擔這件事。不可以因為牠病或其他問題而遺棄牠，要考慮到有沒有金錢等問題，這是很重要。有些朋友的動物生病，可能是很長期的戰爭，除了金錢外，有沒有心機、心力、時間去做呢？不是有病便不要！」

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《愛動L》畫展

首次舉行畫展的林泳淘為今次的展覽籌備了兩年，「展覽的題目叫《愛動L》，希望藉着這展覽令大家更關注本地小動物。我從小到大都很喜歡畫畫，離開TVB後重拾自己的興趣，這幾年會想香港有很多大大小小的問題，我好像沒有太多Talent去幫人或是怎樣，用我比較叻的地方去幫人。」

泳淘筆下的動物存活於框架內，「我畫的動物有個框，很多時動物或人都會被一些事情自我限制，其實都是自己給自己的。就似舉辦這個畫展，舉辦前會覺得不可能、自己未夠班，都算是對自己的小突破。」

她覺得人類做了很多事影響了動物，「例如我們製造了很多垃圾，對大自然有影響，或是有些新聞是虐待小動物。我希望大家藉着這個框框，想自己之餘亦要想得更大。」

▲ 《愛動L》畫展。（IG圖片）

場地：Squarefitness

項目策展人：Jason Shek

記者：梁樂欣

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