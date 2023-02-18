【辯論尖子】聖馬可蟬聯學界辯論賽冠軍 中三男生梁倬銘奪「最佳辯論員」

▲ 聖馬可中學學生辯才了得，奪第二十一屆《基本法》多面體全港中學生辯論賽冠軍。

全港中學生辯論賽(基本法盃)乃學界一年一度的盛事。去年因疫情，決賽以網上形式進行，聖馬可中學中文辯論隊雖然奪冠，但未能在台上領獎，令隊員們甚感惋惜。不過今年該校再躋身入決賽，最終成功衛冕冠軍。而年僅中三的第二副辯梁倬銘同學，更獲選為「最佳辯論員」，為母校增光。

今屆比賽辯題涉及多個範疇，包括房屋政策，能源市場，公務員制度，以及議會改革，內容涉及大量課外知識，學生要掌握題目殊不容易。決賽當日，比賽雙方勢均力敵，最終聖馬可中學以較出色的論點和表達勝出。

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師生同行因材施教

談到辯論隊致勝秘訣，在於長時間訓練，師生幾乎每一天都會見面。長時間相處，讓老師和教練了解隊員在辯技上的強弱，清楚隊員的性格特質因材施教，對於樂於服務的隊員，校方會給予更多的機會處理隊務，至於缺乏自信的隊員，則須負責宣傳事宜，藉以增強自信，而組織能力稍弱的隊員則被安排擔任主辯，透過寫作訓練組織力。

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今次總決賽的評判，包括律政司顧問律師毛錫強律師、立法會議員陸瀚民先生、西貢區議員暨專業動力召集人方國珊女士、律師會大中華法律事務委員會副主席黃江天律師及香港大學粵語辯論隊前隊長余俊偉先生。五位評判在評語環節中，就辯論員的內容及辭鋒作出點評，又分享不少草擬法律及議會運作的知識，令學生獲益匪淺。

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