全新人壽保障設「最低價保證」  首個保障期內 保費全城至低 

踏入新一年，無論大家有甚麼鴻圖大計，都要緊記做好人生保障，妥善管理風險。而過去數年的疫情雖然令不少人明白到人壽保障的重要性，但要為自己和家人選購一份合適且性價比高的人壽保障往往需要花上大量的研究時間。為省卻大家四出「格價」的煩惱，網上保險公司Blue近日就為旗下產品推出「最低價保證」，承諾首個保障期內保費全城至低，助大家輕鬆做好保障，全力實現人生目標！

無需格價 首個保障期內享最低價保證

不少朋友都知道，若與保險公司的傳統銷售渠道相比，網上售險平台透過保險科技應用，能夠有效節省運用人手處理的分銷及行政開支，從而把保費降低回饋客戶。而作為全港第一間網上人壽保險公司的Blue近日就再下一城，推出全新「WeCare 定期人壽保障計劃 TL3」的同時，加入「最低價保證」¹承諾，保證客戶於首個保障期內享有全城最低價。

由於「WeCare 定期人壽保障計劃 TL3」屬於定期純人壽保險產品，所以大家投保時只要選定保障年期（設5 / 10 / 15 / 20 年或至65歲），便可於首個保障期內享有最低價格保證²。

假如大家投保前發現有其他保險公司的定期人壽保障計劃的標準保費低於「WeCare 定期人壽保障計劃 TL3」，只須透過網站提供基本個人資料並上傳其他公司的報價單，成功遞交資料後，Blue承諾會在3個工作天內跟進及回覆，過程輕鬆簡單，保證大家可以以全城最低價格獲得稱心保障。為何Blue能夠做到最低價？因為Blue已經就市場上的網上人壽保險產品進行比較，確保「WeCare 定期人壽保障計劃 TL3」的標準保費為最低價格。

4大特色 為客戶打造貼心周全保障

當然，選購人壽保險產品時除了考慮保費以外，保障額是否足夠、保單供款安排是否靈活具彈性，以至保單條款及投保手續是否簡單亦同樣重要。而「WeCare 定期人壽保障計劃 TL3」明顯亦考慮到大家的需要，除了為產品引入「最低價保證」承諾外，還設有4大特色，包括不涉及儲蓄成分、設有靈活保障期、保證自動續保，以及簡單方便的投保安排。

1. 不涉及儲蓄成分，性價比高：計劃簡單直接，不涉及儲蓄成分，每日少於1港元即可享100萬港元保額³，而保障額最高可達550萬港元。此外，保費於同一個保費繳付期（保障期）內將維持不變。

2. 靈活保障期：設有5 / 10 / 15 / 20 年或至65歲，讓大家可以按個人需要選擇最適合自己的保險方案。

3. 保證自動續保：計劃保證保單自動續保至受保人100歲，期間無需額外提供健康證明，既不會因受保人身體狀況改變而影響保障額或保障內容，更免除保障出現真空期的煩惱。

4. 輕鬆投保及管理保單：有意投保人士只須登入Blue的網上平台，回答3條簡單的健康問題，最快5分鐘即可完成投保，足不出戶即可隨時選購高性價比的保障計劃。

優惠期有限 新年添保障

如果大家正物色一份靈活自主且性價比高的純人壽保障計劃，或想趁新一年為自己和家人添加一份保障，「WeCare 定期人壽保障計劃 TL3」是大家的理想選擇。據了解，「最低價保證」的優惠期有限，有興趣的朋友請盡快瀏覽計劃的網站（http://bit.ly/3jYSh8s），了解產品的相關詳情、條款及細則！

1. 「最低價保證」以兩者保單之標準保費作比較，若要符合「最低價保證」資格，兩者保單之保障額、保費繳付期、保單保障期、投保年齡、性別和吸煙狀況必須相同，且只適用於香港境內及網上銷售的人壽保險產品。「最低價保證」不適用於已遞交之申請及生效中的保單。

2. 優惠價格不適用於其後續保之保費。

3. 假設一名18歲的香港女性（非吸煙者）投保，保障額為100萬港元（保單保障期5年），其所需年繳保費相等於310港元，便得出每日保費為0.85港元。產品受條款及細則約束。

備註：

以上產品只擬於香港銷售。

以上資訊不應被視作為任何形式之要約或推薦購買保險產品。

產品及優惠受條款及細則約束，詳情請參閱產品概要及保單條款。

上述產品及資訊由Blue Insurance Limited（「Blue」）提供。

（特約）