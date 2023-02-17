【蟻俠與黃蜂女：量子狂熱】大反派「征服者康」登場　《蟻俠3》8大注目點備忘

▲ 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

Marvel Studios《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》為Marvel電影宇宙 (MCU)第五階段揭開序幕，第一位強勢出擊的Marvel超級英雄—蟻俠迎戰比魁隆級數更強勁的全新大反派 – 征服者康，正邪對決激戰連場，製作規模和壯觀特技超越上集！《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》現正大銀幕熱映中。

電影8大注目點

新一代女超級英雄登場

今集蟻俠的女兒琪詩已經長大成人，由靚女新星嘉芙蓮紐頓 (Kathryn Newton) 飾演，十分搶鏡，兩父女首度拍住上對決強敵，琪詩更穿上全新戰衣，接棒成為Marvel新一代超級英雄。

揭珍納芳婷量子領域經歷

上集《蟻俠》，米雪菲花飾演的珍納芳婷在被困30年的量子領域獲救歸來，她在量子領域的秘密經歷、未完結的任務、與標梅利 (Bill Murray) 飾演的佳拿郡主的神秘關係，今集會一一揭開。

▲ 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

蟻俠首現千百個分身

預告片中曾經見到蟻俠有兩個分身，但其實蟻俠今次有千百個分身，其中一個更是雪糕店店員造型，各自對話爭拗，討論誰才是真身，場面既有趣又壯觀。

量子領域世界觀首曝光

雖然量子領域曾在之前的Marvel電影出現，但今集《蟻俠》首度最深入、最完整地呈現整個量子領域，包括當中不同的世界、種族、文明、制度和語言，以及獨特的生態環境、各式智慧生物和尖端科技。

量子領域裡的角色稀奇古怪，包括會浮的生物、啫哩狀球體生物、會讀心的生物、類人類 (Humanoids)等。外國影評大讚量子領域場景畫面奇特。

▲ 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

MCU最新大反派登場

全片最矚目首推被譽為MCU有史以來最強大的反派「征服者康」霸氣登場！

超越魁隆的「征服者康」，擁有巨大神奇力量，能夠改寫現實，打破時間線，同一時間存在於過去、現在和未來。

飾演「征服者康」的艾美獎提名視帝尊尼芬梅傑斯 (Jonathan Majors) ，由造型到演技都氣勢逼人，人氣急升。第5集《復仇者聯盟》定名為《Avengers: The Kang Dynasty》，可見「征服者康」將會主宰MCU未來。

▲ 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

蟻俠家族對決「征服者康」

今集蟻俠和女兒琪詩、黃蜂女、彭博士和妻子珍納芳婷一起被捲入量子領域，全家人首度拍住上，對決復仇者聯盟級數的強大對手「征服者康」，引發連場激戰大場面。

當中蟻俠父女兵上陣、蟻俠巨大化、螞蟻大軍出動、蟻俠誓與「征服者康」同歸於盡的終極對決，都令人看得緊張萬分透不過氣來！

「黃蜂戰士」化身魔多客

另一驚喜來自首集反派「黃蜂戰士」戴倫回歸，在量子領域變被「征服者康」改造成為身頭大身細的魔多客，再度與蟻俠對決。

▲ 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

片尾兩大重要彩蛋

片尾兩大彩蛋，首個是見到來自不同宇宙、不同時間線，千千萬萬個分身的「征服者康」，各有不同造型和性格，正在召開「康議會」(Council of Kangs)，為《Avengers: The Kang Dynasty》埋下伏線。

第二個則是「征服者康」的分身回到1901年，以工業家兼發明家Victor Timely身份在台上演講。而台下見到湯希丹斯頓 (Tom Hiddleston) 飾演的洛基 (Loki) 和奧雲韋遜 (Owen Wilson) 飾演的梅比斯 (Mobius)，相信是預告劇集《洛基》第二季的劇情發展。

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