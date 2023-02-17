【ChatGPT】港大禁止學生用ChatGPT交論文作業　違規視作剽竊處理

▲ 港大宣布臨時禁止學生在課堂及評估上採用ChatGPT。（資料圖片）

人工智能（AI）聊天機器人「ChatGPT」成為全球熱話，香港大學校長張翔在上周傳媒春茗已預告，大學面臨要分辨學生論文的挑戰。港大最新宣布，所有港大課堂、作業和評估，均一律禁止使用ChatGPT或其他AI工具，違者將被視為潛在剽竊（plagiarism）個案，意味有關作業分數有機會被評為不合格，甚至可能面臨紀律處分。

港大副校長（教學）何立仁今日（17日）向師生發郵，宣布港大禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具，除非學生事先獲得有關課程講師書面同意豁免，否則將被校方視會潛在剽竊個案，他明確指出，如果沒有書面許可，ChatGPT和其他基於AI的工具，一律不能用於港大任何學分活動。

據電郵引述，港大將「剽竊」定義為「未經同意下採用他人作品」，作品包括但不限於任何材料、創作、想法和數據，不論有關作品是否已經發布或是否具有意圖欺騙；何立仁指出，未經承認下採用ChatGPT或其他AI工具，是完全符合使用「他人」作品的定義。

何立仁解釋，港大計劃就AI工具對教學的影響，安排師生進行廣泛討論，惟現時正值學期中，每周都有課堂及評估，故港大需要在採取上述短期措施。倘教師懷疑學生使用了ChatGPT或其他AI工具，教師可要求學生就其作業進行討論、額外進行口試、要求課堂上進行考試，或採取其他相關措施。港大將為教師安排關於ChatGPT及其他AI工具的研討會。

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記者：馮琪雅