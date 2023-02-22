【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心

▲ 郭富城和林家棟相隔十年再合作鬥戲！

香港電影在很多人心中是不可或缺的東西，作為電影人用心演繹一部部精彩絕倫的作品，望為觀眾帶來新鮮感，亦因為對電影那份熱愛，一直堅持到底，尋求不同的突破，將那份精神一代延續一代，才能有好的作品誕生。

兩大影帝郭富城和林家棟早前合作拍攝由鄭保瑞監製的動作劇情犯罪電影《斷網》，今次二人相隔十年後再度合作，他們齊接受TOPick專訪，細談拍攝此戲的感受，從字裡行間可見二人惺惺相惜，並同對電影愛從沒減退。

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▲ 《斷網》

城城和家棟由《寒戰》直正交流

雖然至今他們在電影圈不時碰頭，惟城城和家棟透露真正認識交流並是由《寒戰》開始，二人之間聊天亦自此離不開「電影」這兩個字。

家棟憶述當年對城城的第一印象,至今他仍然很深刻：「 我記得當時在家中看處境劇 《都市方程式》，看到他說『烏龜戴眼鏡』， 直至我訓練班畢業後， 當時還在總台廣播道出外景，看見有組人拍外景就看見他，印象很深。」

城城則說：「 當年我拍劇後很快便轉出來當歌手，自己很專注做歌手的部份，差不多用了十年時間不斷經營在歌手的舞台，故很少與家棟碰頭，直至拍《寒戰》開始真正認識交流拍戲，那段時間十分開心 。」又表示很難忘那場辦公室場口，指家棟走入來要Latte那場戲是十分有趣 。

▲ 郭富城與林家棟從《寒戰》開始有真正交流。（陳慧安 攝)

城城大讚家棟十分成熟

2012年的《寒戰》直至今次的《斷網》轉眼過了十年，同樣貴為影帝的他們演技毋容置疑，城城更大讚家棟已成一位很成熟的演員，並找到自己在電影拍戲上的力量呈現給觀眾。

城城說：「特別在這兩年因疫情，在網上看到很多有關他的作品，我見到家棟已是個很成熟的演員，有自己的一套去發挖角色並很優秀地呈現出來。而且，他又做監製很多元化，各方面都很成熟，亦展露在電影上的創作和才華，加上對電影那份熱情投放在戲中讓觀眾欣賞。」

▲ 《寒戰》到今次《斷網》相隔十年再合作。

城城有意當導演

家棟亦指，大家對電影那份熱愛只有增無減，故這些年來一直在這個電影圈打滾，更笑言將來大家都「走唔甩」這個圈子，更大爆城城有意想當導演。

坦言一直都想當導演念頭的城城，希望將香港電影做得更好，給新人更多機會：「這些年來看到演員之間即使不是經常見面，但見到大家那團火，很想呈現甚麼給觀眾以及我們在訓練班出來得到機會，我們應該要懂得給新人機會，因為電影不是個人而是團隊。」

城城誠懇地說：「電影對於香港市民來說，是陪着我們成長亦不可或缺的東西，所以要怎樣做得更好，就是憑你自己的經驗找一班優秀的人才集合一個力量做好這件事。」

在這行已拍過無數電影的城城若成為導演，他望用一個全新角度拍攝手法呈現給觀眾：「我常想拍一個大家不是那麼習慣熟悉的角度，拍出個味道是很重要， 當然細節也很重要，我會有這樣的思維，但具體怎樣說就要等我拍出來給大家看就會知道。」

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家棟監製上身?

至於家棟除演員外，更是位電影監製，早前其監製的作品《殺出個黃昏》，男主角謝賢更在上屆金像獎封帝。

談到他在現場有否慣性監製上身，家棟打趣說：「你真的不知道甚麼是『代號鄭保瑞 』，現在我習慣了與不同的組合或演員合作時都會看看他們怎樣處理，從中我也是偷師學習。雖然我不會像監製般，但我就會『量』，心想這個東西不便宜，那個東西又會怎樣。」

▲ 四哥憑家棟監製的《殺出個黃昏》在金像獎封帝。（陳慧安 攝）

最難忘劏房內互相角力

在此戲中城城和家棟在角色上互相角力，同樣為家人不惜一切，當中亦不乏動作戲，其中一場他們更要在劏房內互搶對方的槍，場面激烈，令觀眾看得肉緊。

對於這幕戲二人同樣感受甚深，均指難度很高，全因要在狹小的空間內互相用力量角力，城城還表示拍攝這場場口時，不禁令其膊頭舊患復發：「在50尺的房間我們要互搶對方的槍，用力量角力，我又害怕弄傷他，因他要開第二組戲，加上當時他已有傷在身，而我拍完這場戲後，我的膊頭舊患亦復發。」

他續解釋文戲已經很難忘，大家怎樣做到不是演而是在角色中走出來，可令觀眾看得更為投入：「戲味是十分重要，要吸引觀眾不只是一場戲就可，而是整套電影怎樣遊走，戲味一路提升，觀眾就會有追看性並不會覺得沉悶，令他們未到電影完都會繼續看下去 。」

家棟則說：「這場戲因為大家都是拉扯，加上那麼近的鏡頭，真假動作很容易看穿，根本不能夠扮做反應，所以當時大家都很用力做，而且這幕有關生與死，不是指你生我死的問題，而是背後她的女兒會怎樣，我弟弟又會怎樣，我認為是一個很諷刺的展現。」

▲ 最難忘劏房內互相角力。（陳慧安 攝)

與女兒關係拍得細膩 現實成為爸爸更深感受

戲中城城的女兒患有先天性心臟病，故對女兒的一舉一動更為小心照顧，現實中他同樣為兩女之父，無疑有更深感受，而他指監製特意將這條線拍得更為細膩，令人看得動容。

城城透露，這條線與監製鄭保瑞本身有關，皆因對方曾經歷自己女兒要面臨一個大型手術。

而城城在片中演釋角色面對女兒心死未卜的無助和忐忑時，便將鄭保瑞這份感覺投射在角色內：「他（鄭保瑞）想將這感覺放在這部電影入面由我發揮出來，故在拍攝的過程，與女兒的關係拍得很細膩，亦有很多細節呈現出爸爸對女兒無私的愛。在我以前的電影上是少有這種感覺，是十分開心，因為起碼我們拍的東西都是新鮮，自己沒做過 ，我覺得在這部《斷網》是尋求到新鮮感。 」

▲ （陳慧安 攝)

拍攝手法特別

除親情線令人感動外，城城還指此部戲的拍攝手法很特別，呈現的網絡世界與過往大有不同：「今次導演與監製用了特別方法呈現網絡世界，便是當我們一打字就跳入了一個森林，這個森林內有不同的線路游走，展現我們在入面怎樣做交易。」

城城進一步續稱：「而且，最新鮮是網絡森林又跌到暗網，這個世界全部人做犯法交易，導演亦有拍出來，我覺得是十分有趣，呈現給觀眾不同層次。 」

他又指，與家棟同樣認為若果觀眾喜歡這種拍法，將來再拍可更天馬行空，給觀眾呈現更多新鮮感。

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小心網上騙案 家棟對網絡世界冇安全感

提到這部戲有關網上犯罪，城城亦曾被試過盜用肖像權用作宣傳，對此他表示十分生氣，更望大家透過此戲能更加警剔小心網上騙案，又指即使網絡發達，但仍要小心管理，當要處理重要的事時應面對面溝通會較安全，千萬不要覺得上網很簡單沒有所謂，做事那麼輕率。

家棟直言在這方面素來小心，自言是沒有安全感的人：「我很懂得保護自己的人 ，因為我不會用電話理財，我覺得那個世界很沒有安全感，我上網只限於看新聞 ﹑看片﹑寫劇本和聽歌，其它事我覺得暫且不需要， 所以我在這方面會用傳統方法。」

▲ 郭富城認為上網要小心。（陳慧安 攝)

二人自製「斷網」時間

最後這齣電影名為《斷網》，當中內藏信息提醒大家小心網絡危機，不要過分依賴網絡來處理個人資料及資產，不過始終科技方便，大家常用手機上網聯繫，甚至機不離手，惟二人均表示同樣有自製「斷網」時間。

城城直言「斷網」時間是在睡覺的時候，甚至會熄機讓自己休息：「當有了小朋友出街工作時，會不時視像看家中小朋友的情況，因為害怕他們有甚麼危險，這個是做爸爸應該要做的事，但當晚上安頓了他們睡覺， 我是不會再用手機並會熄機，這樣就可令自己不會再看。」

作為爸爸的城城亦直認由於時代進步，電子奶嘴的出現難以避免，惟他坦言有設下時間限制：「電子奶嘴只是讓他們安心吃飯， 有時他們扭計不吃飯，但當看卡通片時會聽話食飯，不過當那段時間完了後，就會暫停不讓他們繼續看。 」

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家棟則笑言自己隨時可「斷網」，皆因工作太累的關係，並認為給自己一個適當的休息是十分重要：「我在家中睡覺時都是熄機 ，因為我覺得睡覺突然又叮，令我很辛苦 ，我會在適當時間遠離， 有時都想看少些，讓自己有個適當的叉電 ，我認為即使經常看最快最新的東西，都未必讓你想得很快。 」

在整個訪問中，言詞間都能感受到兩位影帝對香港電影的熱愛，無時無刻都想着如何演出創造精彩的作品給觀眾，同時希望給予不同機會讓新人延續電影夢，並正正因為電影圈有這班愛電影之人，才能令香港電影不斷推進，成為我們的驕傲！

髮型：Ian Wong @ ii hair & nail（郭富城）、梁佇鳴Alex @Salon Nova（林家棟）

化妝：Terry Yu（郭富城）、張楊蕊而 Jessica @J.A.C.K. Factory（林家棟）

服裝：Sandro / IT（郭富城）



場地：香港文華東方酒店

記者：陳曉柔

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