  • 21°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 17:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「搶人才」不靠高價作招徠　鄧家彪：一定有滿足感

政治 17:23 2023/02/17

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

工聯會鄧家彪今日在社交平台上招政策研究員。（鄧家彪Facebook圖片）

港府大力搶人才，其實不少立法會議員，亦為此犯愁，甚至有人願出高價搶人。工聯會鄧家彪今日在社交平台上招政策研究員。工作簡介、職位要求、工作時間都寫得十分具體，但就沒有提出具競爭力薪酬作招徠。

所為何故？鄧家彪笑言，因為不夠競爭力，所以不提，但保證這份工作一定有滿足感。他坦言，其實已將資源集中用作服務市民，聘請助理做研究政策，自己慳得就慳，「不但沒請司機，為咗慳油，連車都唔揸，儲錢用嚟請人。」

至於政策研究員薪酬如何，就要根據求職者能力、學歷、工作經驗而定了。

究竟這份有滿足感的工作要做什麼？根據鄧家彪要求，應聘者要認同工聯會理念，學位畢業或以上；良好溝通技巧，操流利粵語；能閱讀一般英語文件；主動積極，勤奮盡責，能獨立處理工作；願意在非辦公時間工作；懂電腦運作，文書處理，會 AI / CorelDRAW 更佳。

至於負責的工作，包括撰寫研究報告、提案文章以及就相關政策範疇及議題提供意見及研究；草擬及撰寫會議文件、講稿、新聞稿及其他相關資料。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 

撰文 : 傅流螢

相關文章

【中大新校徽】中大校長段崇智傳確診新冠視像出席校董會　鄧家彪促交代新校徽所涉開支
09:51 2022/10/28
【中大新校徽】中大校長段崇智傳確診新冠視像出席校董會　鄧家彪促交代新校徽所涉開支
【學習二十大精神】兩日83位議員發言解讀　鄧家彪抱恙未出席照分享千字文
22:49 2022/11/10
【學習二十大精神】兩日83位議員發言解讀　鄧家彪抱恙未出席照分享千字文
【復常之路】鄧家彪：撤隔離令後確診上班惹爭議　倡當局訂清晰指引
16:20 2023/01/20
【復常之路】鄧家彪：撤隔離令後確診上班惹爭議　倡當局訂清晰指引

你可能感興趣

【中大新校徽】中大校長段崇智傳確診新冠視像出席校董會　鄧家彪促交代新校徽所涉開支
09:51 2022/10/28
【中大新校徽】中大校長段崇智傳確診新冠視像出席校董會　鄧家彪促交代新校徽所涉開支
【學習二十大精神】兩日83位議員發言解讀　鄧家彪抱恙未出席照分享千字文
22:49 2022/11/10
【學習二十大精神】兩日83位議員發言解讀　鄧家彪抱恙未出席照分享千字文
【復常之路】鄧家彪：撤隔離令後確診上班惹爭議　倡當局訂清晰指引
16:20 2023/01/20
【復常之路】鄧家彪：撤隔離令後確診上班惹爭議　倡當局訂清晰指引
政治 鄧家彪 工聯會 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
18:36 2023/02/16
【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
14:43 2023/02/16
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
【兩性關係】結婚1年丈夫每日準時回家　人妻看手機驚悉真相心寒
13:54 2023/02/16
【兩性關係】結婚1年丈夫每日準時回家　人妻看手機驚悉真相心寒