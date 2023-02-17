「搶人才」不靠高價作招徠　鄧家彪：一定有滿足感

▲ 工聯會鄧家彪今日在社交平台上招政策研究員。（鄧家彪Facebook圖片）

港府大力搶人才，其實不少立法會議員，亦為此犯愁，甚至有人願出高價搶人。工聯會鄧家彪今日在社交平台上招政策研究員。工作簡介、職位要求、工作時間都寫得十分具體，但就沒有提出具競爭力薪酬作招徠。

所為何故？鄧家彪笑言，因為不夠競爭力，所以不提，但保證這份工作一定有滿足感。他坦言，其實已將資源集中用作服務市民，聘請助理做研究政策，自己慳得就慳，「不但沒請司機，為咗慳油，連車都唔揸，儲錢用嚟請人。」

至於政策研究員薪酬如何，就要根據求職者能力、學歷、工作經驗而定了。

究竟這份有滿足感的工作要做什麼？根據鄧家彪要求，應聘者要認同工聯會理念，學位畢業或以上；良好溝通技巧，操流利粵語；能閱讀一般英語文件；主動積極，勤奮盡責，能獨立處理工作；願意在非辦公時間工作；懂電腦運作，文書處理，會 AI / CorelDRAW 更佳。

至於負責的工作，包括撰寫研究報告、提案文章以及就相關政策範疇及議題提供意見及研究；草擬及撰寫會議文件、講稿、新聞稿及其他相關資料。

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