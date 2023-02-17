【誹謗訴訟】林卓廷指控何君堯誹謗 　何君堯逾時申陪審團審訊被拒

▲ 林卓廷指控何君堯誹謗。（資料圖片）

民主黨林卓廷早前入稟高等法院，指控時任立法會議員何君堯在網上指控他涉及7.21事件之說法構成誹謗。何早前因未有於法庭限期內提出申請設陪審團審訊，有關誹謗訴訟遂不設陪審團。何早前提出延遲限期，法官今(17日)頒下判詞，指案件雖然原則上合適由陪審團審理，惟何缺乏延遲限期理據，遂拒絕申請，並頒令何須付訟費15萬元。

原告林卓廷，答辯人何君堯。

法官於判詞指，2022年1月3日，聆案官頒令若何欲申請設陪審團，須於同年2月25日前提出申請。及至當日，由於何未有提出申請，本訴訟基本上不設陪審團。

何於同年5月16日申請延長限期至當天，並要求本案由設陪審團審訊，基於本案涉及政治人物及社會運動。何解釋延遲申請，因須等候另案決定，加上法庭因疫情而一度停止部份運作等。

法官指出，何提出之理由缺乏理據，法官指設陪審團審訊的權利並非絕對，審理誹謗案的趨勢已是不設陪審團。法官同意本案與另一相關案件比較為簡單，涉及與訟方亦較少，證供只集中一段片段，平衡所有因素後，本案原則上是適合設陪審團。

由於何提出延遲限期之理據不足，平衡所有因素後，法官拒絕其申請，並頒令何須向林支付15萬元訟費。

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記者：林育慧