  • 21°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 17:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【誹謗訴訟】林卓廷指控何君堯誹謗 　何君堯逾時申陪審團審訊被拒

社會 17:32 2023/02/17

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

林卓廷指控何君堯誹謗。（資料圖片）

民主黨林卓廷早前入稟高等法院，指控時任立法會議員何君堯在網上指控他涉及7.21事件之說法構成誹謗。何早前因未有於法庭限期內提出申請設陪審團審訊，有關誹謗訴訟遂不設陪審團。何早前提出延遲限期，法官今(17日)頒下判詞，指案件雖然原則上合適由陪審團審理，惟何缺乏延遲限期理據，遂拒絕申請，並頒令何須付訟費15萬元。

原告林卓廷，答辯人何君堯。

法官於判詞指，2022年1月3日，聆案官頒令若何欲申請設陪審團，須於同年2月25日前提出申請。及至當日，由於何未有提出申請，本訴訟基本上不設陪審團。

何於同年5月16日申請延長限期至當天，並要求本案由設陪審團審訊，基於本案涉及政治人物及社會運動。何解釋延遲申請，因須等候另案決定，加上法庭因疫情而一度停止部份運作等。

法官指出，何提出之理由缺乏理據，法官指設陪審團審訊的權利並非絕對，審理誹謗案的趨勢已是不設陪審團。法官同意本案與另一相關案件比較為簡單，涉及與訟方亦較少，證供只集中一段片段，平衡所有因素後，本案原則上是適合設陪審團。

由於何提出延遲限期之理據不足，平衡所有因素後，法官拒絕其申請，並頒令何須向林支付15萬元訟費。

 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：林育慧

相關文章

【易通行】下周增設服務站助的士辦理　運輸署稱須預約可免費泊車1小時
今日 16:37
【易通行】下周增設服務站助的士辦理　運輸署稱須預約可免費泊車1小時
【隔離設施】社區隔離設施下周三起拒確診者申請入住　接送服務暫停
今日 16:44
【隔離設施】社區隔離設施下周三起拒確診者申請入住　接送服務暫停
【疏忽照顧】深水埗劏房燒焦食物引火警　3隻貓獲救疑被疏忽照顧
今日 09:45
【疏忽照顧】深水埗劏房燒焦食物引火警　3隻貓獲救疑被疏忽照顧
【三跑貪污案】涉三跑項目賄賂9人提堂　機管局兩經理等人准保釋4月再訊
今日 14:12
【三跑貪污案】涉三跑項目賄賂9人提堂　機管局兩經理等人准保釋4月再訊

你可能感興趣

【易通行】下周增設服務站助的士辦理　運輸署稱須預約可免費泊車1小時
今日 16:37
【易通行】下周增設服務站助的士辦理　運輸署稱須預約可免費泊車1小時
【隔離設施】社區隔離設施下周三起拒確診者申請入住　接送服務暫停
今日 16:44
【隔離設施】社區隔離設施下周三起拒確診者申請入住　接送服務暫停
【疏忽照顧】深水埗劏房燒焦食物引火警　3隻貓獲救疑被疏忽照顧
今日 09:45
【疏忽照顧】深水埗劏房燒焦食物引火警　3隻貓獲救疑被疏忽照顧
罪案 人物 民主黨 法官 誹謗 政治 運動 何君堯 立法會 林卓廷

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
18:36 2023/02/16
【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
14:43 2023/02/16
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
【兩性關係】結婚1年丈夫每日準時回家　人妻看手機驚悉真相心寒
13:54 2023/02/16
【兩性關係】結婚1年丈夫每日準時回家　人妻看手機驚悉真相心寒