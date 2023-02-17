【品學兼優】香港傑出學生結果出爐 得獎同學克服困境回饋社會

▲ 由青苗基金主辦的「香港傑出學生選舉2021-22」於本月初舉行頒獎典禮，共獲432名學生報名，當中 10 名學生得獎。（受訪者提供）

好學生的定義隨着時代進步而有所不同，由過去側重學業表現，至要求品學兼優，到了如今，能夠同時關懷社會，以自身力量幫助他人，才是好學生必須具備的要素。後疫症年代，即使是未成年的學生，也盡其所能回饋社會，盡力讓世界變得更美好。

由青苗基金主辦、獅球教育基金會支持的「香港傑出學生選舉2021-22」早前舉行頒獎典禮，獲137間學校參加，共432名學生報名，經過筆試、評選日營、決選生分享環節及面試之後，選出42名決選生，並從中甄選出10名得獎者。

擔任評審已有5年的品格教育協會聯席主席馬時亨表示，開心見證學生們的突出不限於成績，更會付出及回饋社會，推動社會進步。

▲ 品格教育協會聯席主席馬時亨教授獲邀擔任「香港傑出學生選舉2021-22」頒獎典禮主禮嘉賓。（受訪者提供）

多位得獎者亦有分享個人經歷，當中有學生曾遭遇困境挫折，甚至遇到排擠、欺凌，成功克服逆境後，更進而為社會不同階層及族群提供援助，自助同時不忘助人。

龐梓欣：新移民跳出舒適區

▲ 就讀於葵涌棉紡會中學中六級的得獎學生龐梓欣，曾一度因適應不了本港的學習而回內地，後終決定克服困難，更進而回饋社會。（受訪者提供）

其中一位得獎學生龐梓欣，就讀於葵涌棉紡會中學中六級。龐同學數年前從內地來港，一度不適應本地的學習，曾放棄在港就讀重返內地。然而回去後的她卻不禁思考，遇到挑戰只能逃避嗎？想通後的她決定踏出舒適區，重新回到香港繼續學業，把握學習機會，努力向上。

與此同時，龐梓欣亦積極參加課外活動，如健球運動，在努力和堅持下，更成為香港健球代表隊U19的成員。

通過豐富的校園生活及體驗，龐梓欣變得更有自信，也開始回饋社會上其他有需要的人，如透過「青夢成真計劃」關注獨居老人的問題，通過設計康樂活動令長者多活動筋骨之餘，更為他們帶來溫暖和關懷，為建設和諧社會出一分力。

黃澤龍：戰勝欺凌投入義工服務

▲ 拔萃男書院中六級的黃澤龍同學，為「路向四肢傷殘人士協會」的大使計劃領袖。（受訪者提供）

另一位得獎者為就讀於拔萃男書院中六級的黃澤龍同學，黃同學的學業及品行優異，卻因個性內向而與同學關係欠佳。童年時曾被排擠和欺凌的經驗，更使他生活一度失去方向，感到迷失。

機緣巧合之下，黃澤龍接觸到義工服務，感受到生命的價值，明白到自己先前缺失的正是這份改變社會的熱誠。重新出發後的他參與了「路向四肢傷殘人士協會」的義工活動，更成為了大使計劃的領袖。黃澤龍積極參與義工服務，因而了解到不少殘障人士的夢想，啟發他推廣「平等的不同」理念，讓更多人認識殘障人士的需要。

通過各類義工服務的體驗，黃同學明白到社會服務並非為了自我感覺良好，不能只站在自己的角度思考，而是要貼切地考慮不同人士的需求。

社會服務賦予了他新的人生價值，也讓他定下發展方向，希望將來往行為和認知科學方面進修，並從事研究、教育和倡導的工作，更踏實的改善社會。

余瑞琦：傑出講求無私堅毅精神

▲ 成績及運動表現優異的余瑞琦，就讀於拔萃女書院中六級，與同學一起開創網上功課輔導平台。（受訪者提供）

就讀於拔萃女書院中六級的得獎學生余瑞琦，成績優異的同時更是網球好手，在學界比賽表現出色。自我要求嚴格的她，自言若學業或運動成績不理想，便會失去自信，壓力不小。

成為學校公民組主席後，在社會服務的過程中，余同學明白到「傑出」講求的是熱情、無私和堅毅的精神，這些經驗和得着更啟發她對服務兒童的熱枕。

疫情期間，余瑞琦與同學一起開創了網上功課輔導平台，為有需要的兒童提供學習支援，及後他們更將服務範圍拓展至少數族裔和長者，舉辦各式各樣的節日活動和義工培訓工作坊，期望擴闊服務對象的視野。

李宇宸：運動員連結義工服務基層

▲ 得獎學生李宇宸就讀於德瑞國際學校十二年級，創立學生義工組織「Let's Get Physical」。（受訪者提供）

熱愛運動的得獎學生李宇宸，就讀於德瑞國際學校十二年級，11歲時已加入香港足球代表隊，而每星期15小時的嚴格訓練，令她養成了良好的時間管理和自律性。通過足球訓練，李宇宸更培養了強大的生活技能，如與團隊合作溝通、將壓力轉化為正能量，以及在失敗及挑戰中學習。

深受運動影響的李宇宸，希望其他人也能像她從運動中獲益，不只強健體魄、獲得運動的快樂，更能從中鍛練克服困難的韌性，於是創立了「Let's Get Physical」，一個連結志同道合學生義工的組織，為基層兒童提供學習運動的機會，同時讓他們學習不同生活技能，助人同時宣揚運動的好處。

作者：王嵐