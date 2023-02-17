【反洗黑錢】過去一月633人被捕涉洗黑錢逾78億　多涉借出傀儡戶口

▲ 警方過去一個多月進行反洗黑錢月行動，共拘捕633人涉嫌洗黑錢等罪。(黃傑偉攝)

警方過去一個多月進行反洗黑錢月行動，共拘捕633人涉嫌洗黑錢等罪，涉及逾千宗案件，清洗黑錢金額逾78億元，並瓦解一個洗黑錢集團，凍結超過1.1億元犯罪得益。

財富情報及調查科（財富調查組）總督察謝子峰表示，警方上月9日至本月15日進行「雋語」行動，動員逾3,700人搜查593個處所、包括住宅及商業大廈單位，以涉嫌洗黑錢及相關罪行拘捕633人，包括416男217女，年齡介乎18至78歲，當中573人是本地居民，其餘60人為非本地居民。

大部分被捕人借出傀儡戶口供犯罪集團使用，涉嫌透過不同金融工具，例如銀行、證券戶口等進行多次轉帳及提存，清洗黑錢總金額高達78.496億元，主要來自1,043宗本地或海外騙案、小部分屬毒品或賭博相關罪行。行動中警方凍結逾1.16億元資產，並檢獲大量銀行文件、提款卡、手提電話、電腦和貴重物品等證物。

期中警方鎖定一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，涉以1,000至2,500元利誘外傭賣出銀行戶口，自2021年5月至去年10月清洗3,500萬元犯罪得益。警方在上月9日拘捕5名骨幹及13名傀儡戶口持有人，介乎29至49歲，是警方今年至今拘捕最多人的單一案件，相信已瓦解該犯罪集團。

行動中涉款最大的一宗，涉款逾55億元，財富調查科聯同澳洲警方發現有集團利用港人洗黑錢，在香港開立10間空殼公司及13個公司銀行戶口，由2020年6月至去年11月期間，清洗55億元懷疑來自販毒或賭博相關案件的犯罪得益，香港警方在行動中拘捕兩名29歲及38歲男子，分別報稱司機及無業，另正通緝2名在逃人士。

財富情報及調查科高級警司陳昕表示，詐騙及相關洗黑錢活動日趨嚴重，警方會與律政司商討加快檢控及就合適的案件申請加刑。另外，警方發現公眾不了解借出或租售戶口會同樣干犯洗黑錢罪名，因此過去一個月以多種途徑加強宣傳。

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記者：黃傑偉