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【復常之路】麥美娟星洲「取經」　了解青年發展及地區建設工作

政治 22:54 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

麥美娟繼續新加坡訪問行程。（政府新聞處圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟繼續新加坡訪問行程，了解新加坡青年發展和構建社區網絡工作。

分享特區青年發展政策

麥美娟和和民政事務總署署長張趙凱渝，上午先到訪新加坡文化、社區及青年部和全國青年理事會，與全國青年理事會總裁蔡大衛會晤，就兩地如何推動青年發展事宜交換意見。

麥美娟與新加坡全國青年理事會總裁蔡大衛（前排左三）合照。（政府新聞處圖片）

期間向與會者分享特區政府青年發展政策和措施的最新資訊，包括剛公布的《青年發展藍圖》理念和方針。她歡迎新加坡青年到訪香港進行海外交流活動。

麥美娟與劉燕玲（右）會面，了解社區發展理事會如何整合資源、擴大網絡。（政府新聞處圖片）

下午，麥美娟一行與新加坡市長委員會主席、西南區市長兼貿工部暨文化、社區及青年部政務部長劉燕玲會面，了解社區發展理事會如何整合資源、擴大網絡，以及加強與政府部門、企業、社會服務機構和高等院校等的聯繫，幫助有需要人士，連結社區，共建和諧社會。

麥美娟周日（19日）返抵香港。她離港期間，由民青局副局長梁宏正署任局長。

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責任編輯：林曉君

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