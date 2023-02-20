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【緊張過度】17歲男生誤入全女生考場 嚇到發燒暈倒急送院

親子 11:50 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

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男生一向鍾意畀女圍，不過都有害羞男生一見異性就面紅耳赤，非常緊張，但搞到頭暈身㷫要入醫院都算奇聞。據《印度時報》報道，當地一名17歲男生Manish Shankar Prasad日前到比哈爾邦爛陀區一間學校參加中級數學考試時，發現試場500名考生都是女生，只有他一名男生，令他大感緊張，竟然出現頭痛、發燒等徵狀，甚至驚慌得暈倒要送院治理。

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持續發燒缺席考試

Manish送院「搶救」，幾小時後恢復意識，不過仍未退燒，他最終因身體不適，要缺席翌日的考試。面對當地記者的採訪時，他亦緊張得幾乎說不出話。事件曝光後，男生的家人及當地居民都指責有關單位有疏忽之嫌。家人透露因禮堂內太多女生，Manish沒心理準備，才會緊張至到暈倒。

印度一名青年入了全女班考試現場，竟然嚇暈送院。

事發後男生的家人指責有關單位疏忽處理。

學校管理部門就回應指，Manish在填寫資料時可能誤將性別填了女性，才會被分配到女生考場。至於考試中心的負責人Shashi Bhushan Prasad就表示，考生若發現準考證上的性別出錯，應該要立即更正，而每位考生都有20天的時間，更改準考證資料。

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