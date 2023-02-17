【單親媽媽】分手3年女友隱瞞誕子　男子突然做爸爸擔心要付撫養費

▲ 有真係幾自私！

突然做爸爸，感覺是怎樣？有台灣男子在網上討論區發文，指已分手3年的前女友隱瞞誕子，他從好友的社交網中發現前女友抱著一名小孩，懷疑該小孩是自己親生，打電話給前女友確認小孩是他的，前女友強調不需他負上任何責任，但男子還是要害怕付撫養費，所以上網發文問網友意見，該男子的自私行為卻被網友狠批「你的世界只有自己」。

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台男以「分手三年的前女友生了我的小孩...我需要做什麼...」為題在Dcard討論區發文，表示「完全沒想過這種事八點檔劇情會發生在我身上.....」，男子表示意外從小學同學的社交網的限時動態中，看到前女友的身影，對方抱住一個小孩。男子看到這個畫面心情很複雜，而他更疑惑小孩不是剛出生，也有點歲數，而他跟前女友分手3年，時間上很吻合，男子想到難到當年被戴綠帽？

前女友不需協助

他終於向小學同學查問前女友的情況，結果朋友回他「唉她也是很可憐，沒有男朋友也沒結婚，但她沒有細說發生什麼事」，「我又問了句：小孩幾歲了，對方回：剛滿兩歲沒多久的樣子。」

男子本來想裝作什麼事都沒有發生，不過腦海一直浮現前女友與小孩的樣子，遂打電話向前女友求證，他形容「等待的時候我整個人都在抖，想到當初分手是我提的，我還超級狠心的封鎖她她苦苦哀求我還是無動於衷，結果在3年後我居然因為這種事主動跟她聯絡。」

結果前女友證實小孩是他的沒有錯，不過不願意再和他多談小孩的事，也說了他們會自己過好生活，不需要他任何協助。

害怕要付撫養費

儘管前女友不需男子負責，不過男子卻害怕要負上法律責任，特意在網上搜尋，查到結果「若對方能證明小孩是你的非婚生子女，女方、子女可能會向你請求給付扶養費」，這個結果令他相當困擾，他表示「這合理嗎.....我當初根本不知道有小孩的存在啊！

有人問過我要不要這個小孩嗎？」而且他已經有女友，不知如何跟現任女友交代，「要讓她知道我搞大前女友肚子還生出來嗎？」

男子的自私行為，遭網友狠批，「你的世界只有自己，對前女友跟孩子你第一個想到的是害怕要不要付法律責任，對現任女友你害怕坦白誠實她會怎麼看你或會不會離開你，你想的都是自己。」、「你以後結婚前先跟女友坦承吧，至少才不會結完婚搞家庭革命。

而且如果我是你前女友，我當初沒跟你說就是不需要你負責，往後日子也不需要有爸爸的存在，現在被你知道有小孩了，我會替我小孩害怕耶，以後如果生病還是怎麼了，要來找我小孩負責咧！」、「你這種人還有女友喔超級自私」。

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責任編輯︰王明芳