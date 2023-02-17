【口腔健康】可樂當水飲日飲3瓶　23歲男滿口牙齒遭腐蝕全蛀

▲ 23歲男可樂當水飲，滿口牙齒遭腐蝕全蛀。

內地一名23歲男子長期將可樂當水飲，每天至少喝2至3瓶，結果導致牙齒被腐蝕，幾乎全部壞掉，需要進行手術拔除並種牙。



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綜合內地傳媒報道，該名男子前往武漢協和醫院求診，經檢查後發現，他有大量蛀牙，後方牙齒出現大面積的殘根殘冠，基本上全被可樂腐蝕，而前方牙齒因做過牙冠修復，狀況相對穩定。

▲ 男子的牙齒幾乎全部壞掉。（影片截圖）

醫生詢問男子的飲食習慣，得知他長期將可樂當水飲，每天喝2至3瓶，且幾乎不喝開水，久而久之，對牙齒造成嚴重破壞。男子最終只能保留可以修復的牙齒，並拔除爛到牙齦下方的牙齒，再進行植牙。

醫生指出，可樂含有碳酸，會與牙齒的鈣質發生反應，對牙齒產生腐蝕效果，建議盡量喝無糖飲料，睡前一定要刷牙，刷牙後不要再進食。

6種易引致蛀牙食品

台灣牙醫劉馥萱曾於Facebook專頁發帖指，高糖、高澱粉、酸性及含有酒精的食物飲料均對口腔健康有害，以下6種食物，必須小心提防。

1.水果乾：雖然看似健康，但其實因製作過程中加入大量糖分，加上易「黏牙」，很容易便成為蛀牙幫兇。

2.運動飲料：汽水或運動飲料等酸性食物，常吃等於牙齒一直浸泡在酸性物質中，建議一次喝完且馬上漱口。

3.酒精：會影響唾液分泌，因此容易造成蛀牙。

4.酸性食物：番茄、柑橘類酸性水果，除了有酸性，也有不少糖分，大量食用容易造成蛀牙。

5.澱粉類食品：如洋芋片等高澱粉零食，容易卡在牙縫，進而成為細菌溫床。

6.咖啡：咖啡是酸性飲料，長期飲用容易傷害琺瑯質，也容易讓牙齒表面附著更多食物殘渣。

劉馥萱強調，雖然這些東西易有蛀牙風險，「但也不是一點都不能碰」，提醒市民只要吃完就馬上漱口或者刷牙，便可以將蛀牙風險降低。

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責任編輯：羅嘉欣