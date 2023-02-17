【新興趣班】爬高爬低學做小忍者　「港產忍者」開班授徒鍛鍊體適能

▲ 「港產忍者」鍾衍洋去年創辦忍者障礙訓練場，把歐美盛行的忍者運動帶到香港發展，以培育新一代港產小忍者。

美國經典體育競技節目《極限體能王》（Ninja Warrior）熱播多年，吸引很多小朋友學習做「小忍者」，最近熱潮開始由歐美吹到香港。有「港產忍者」之稱的忍者障礙運動港隊代表鍾衍洋，去年8月創辦了一所忍者障礙訓練場，讓大小朋友可以盡情爬高爬低放電。阿洋更希望從中發掘到未來接班人，將來代表港隊出戰國際賽事。

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「忍者運動」正式名稱為「障礙競技運動」，英文是Obstacle Course Race（簡稱OCR），而非Ninja。而「忍者運動」發展之初源自日本電視比賽節目《Sasuke Challenge》，再傳到歐美各國拍攝成節目《極限體能王》，參加者都要完成指定的障礙關卡。該類節目在美國、澳洲、日本等都大受歡迎，吸引很多小朋友加入訓練。

▲ 忍者障礙運動港隊代表鍾衍洋去年8月創辦了這個忍者障礙訓練場。（陳慧安攝）

2028年洛杉磯奧運有意加入障礙競技運動成比賽項目，可見美國對該項運動的發展和前景充滿信心。現時忍者運動已有不同類型的世界賽，並慢慢擴展到亞洲地區，香港則正在起步階段。

在2019年，阿洋去外國比賽時，發覺其他國家的小朋友玩得好叻，技術成熟，他希望香港都有一個地方讓小朋友接受安全正規的「忍者訓練」，故著手籌辦一個忍者障礙訓練場，利用自己在外國比賽的經驗去設計障礙物和課程。直到去年8月，Sasuke Ninja Park終於成立。

▲ 6歲試玩專員張晉樂來上堂學做忍者！（陳慧安攝）

按年齡分班 4歲起可參加

兼任障礙運動教練及健身教練的阿洋表示，忍者運動是一項全面及全身性的運動，不同障礙物和關卡所需求的能力或力量都有不同，例如彈跳力、平衡力、核心肌群力量及即時反應等，且能提升參加者的心智發展，如提升判斷力、專注力和解難能力等。

由阿洋執教的小忍者課程會按年齡分班，由4至6歲、7至12歲、13至17歲至成人班。他指出4至6歲班主要訓練身體協調、左右腦及手眼協調，未必有很多攀爬；7至12歲就開始基礎練習，例如握力、上肢力量、敏捷度及爆發力提升等。

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敢跳敢博不怕跌倒

拍攝當日，TOPick邀請了6歲小朋友張晉樂（樂樂）擔任試玩專員，阿洋先教導從未接觸過忍者運動的樂樂嘗試跳上不同高度的障礙物，其間樂樂多次跌倒，在阿洋的鼓勵下屢敗屢試。阿洋讚揚樂樂的最大優點是不恐懼、敢跳敢博，而膽量就是最難訓練的。

他的下身力量相當不錯，他也敢於嘗試，否則我都不能教；肯試，就可以慢慢教。所以最重要是學習態度，只要態度好，甚麼都會好。

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擬推證書課程 辦本地賽事

現時的小忍者課程每班學生由數名至十多名不等，阿洋希望他的小朋友團隊能不斷壯大，讓忍者運動在香港得以長期發展。他最近亦成立了中國香港障礙競技協會，未來會推出一些證書課程，讓小朋友的努力得到肯定。

小朋友取得這張證書，未必是為考學校，我主要想讓他們知道，是他們努力練習的成果，值得取得這一紙證書的。

▲ 試玩專員樂樂覺得好有成功感，好似上了太空。（陳慧安攝）

此外，阿洋也開始安排小忍者學員去外地比賽，今年即將帶隊前往台灣參加青少年比賽，「出外比賽是一個學習旅程，我希望帶他們出去見識一下拓闊眼界，包括不同障礙物可以練不同技能、認識新朋友等，最重要是學習自理能力，克服比賽前的緊張心情，盡力做到最好。」阿洋更計劃在港開辦有關賽事，讓小朋友吸取更多經驗。

▲ 教練鍾衍洋希望能壯大小朋友團隊，將忍者運動一代一代傳承下去。（陳慧安攝）

盡力參與比成績重要

忍者運動雖然是體適能訓練，阿洋強調，他更重視小朋友有沒有盡力參與，即使天資平庸也好，只要盡力就一定會有進步。

他們落堂後，帶走的並不一定是學會甚麼技能，可能是盡力參與的快樂。我經常在下課時問他們，你今天盡力了嗎？盡力了，你就值得為自己鼓掌，我覺得這對小朋友的成長非常重要。

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記者︰林綺玲