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熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
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【立會新春午宴】90官員出席筵開15席　李家超：續與議員鞏固良好行政立法關係　

政治 18:36 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

宴會上，官員和議員趁機就不同議題進行交流。（曾耀輝攝）

立法會今日舉行新春午宴，特首李家超帶領行政會議成員、特區主要官員出席。他形容，本屆政府與立法會互通、合作無間，承諾自己和團隊，會繼續和立法會議員一起鞏固良好的行政立法關係，保持良性互動和合作。

今次是疫情三年以來，立法會首次復辦新春午宴，90多位官員赴宴，加上立法會議員等，約200人出席，人數創歷來新高。場地筵開15席，每圍大約11至13人。

菜品方面，立法會今次安排了港麗酒店中菜到會，前菜包括海蜇絲、蒜泥白肉卷及上海烤麩。主菜則有海鮮焗釀牛油果、玉環瑤柱甫、清蒸花尾龍躉、當紅炸子雞、荷葉飯。甜品則是杏仁茶、桂花糕及合桃酥。

宴會上，官員和議員亦趁機就不同議題進行交流。其中，近來正忙於打擊水貨活動的政務司副司長卓永興透露，新界北立法會議員劉國勳反映，近來上水水貨滋潤問題已大大減少。卓表示，會繼續密切監察，並迅速採取行動，防患於未然。

民建聯主席、九龍中立法會議員李慧琼期望，特區政府繼續高度重視與立法會、各政黨的溝通合作，建立良性互動的新型行政立法關係。

行會成員、經民聯林健鋒聽聞立法會主席和特首正計劃安排議員和官員，到大灣區訪問，直言「十分期待」，希望可促進兩地商界企業及人才交流，加強香港與其他大灣區城市互聯互通。

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記者：關景騰

政治 新界北 行政會議 民建聯 大灣區 政務司 李慧琼 劉國勳 立法會 李家超

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