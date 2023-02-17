【監守自盜】涉偷律師行逾240萬　律師行會計文員囚28月緩刑3年

▲ 女文員涉偷取律師240萬元，今於區域法院被判監28個月，緩刑3年。資料圖片

49歲律師行會計文員涉於2013年至2016年間，盜取164張律師行支票，將154張支票存入自己銀行帳戶，涉款逾240萬元，早前於區域法院承認兩項盜竊罪，今（17日）被判監28個月，緩刑3年。法官判刑時指被告有計劃犯案，惟被捕後6年才落案起訴，本案的延誤令人咋舌，對被告完全不公。法官指被告是次實屬幸運，若非案件延遲以致她能有充裕時間還款，案件必然以監禁處理。

被告佘詩韻（現年49歲）早前承認2項盜竊罪。

法官判刑時指，沒有爭議本案屬違反誠信，被告盜取164張支票，涉款逾240萬元，其行為令受害人無法真正付款，被告屬有計劃犯案。

法官另斥本案的延誤令人咋舌，無法接受，並對被告完全不公，被告於延誤期間的心理壓力不言而喻。法官指，未明警方何以花上3年時間向銀行索取紀錄，並在案發後6年半才索取被告的聘請紀錄，結果在被告被捕後6年才落案起訴。

法官指，被告被捕前已償還逾170萬予受害人，被正式落案起訴前亦全數支付欠款，而且若非被告主動還款，受害人亦難以透過民事索償。

法官指，考慮到被告被捕後未有自暴自棄，加上本案極不合理的延遲，判監28個月，緩刑3年。法官判刑後對被告指是次實屬幸運，若非案件延遲以致被告能有充裕時間還款，案件必然以監禁處理。

案情指，佘於2012年起任職律師行會計文員， 2016年1月離職前，預被告備兩張支票予上司簽署，以繳付律師行租金。上司於1周後發現仍未繳付租金，向銀行查詢後發現兩張支票的收款人均為被告的姓名，最終揭發被告共盜取律師行發出的164張支票，並將當中154張存入被告的銀行帳戶，涉款逾240萬元。

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記者：梁錦麟