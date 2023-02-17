【土耳其地震】救援隊抵北京機場　陳國基致敬並感謝國家救援隊「照顧有加」

▲ 陳國基致辭指，「天災無情，人間有愛」，熱烈歡迎各位隊員安全回國。(陳國基FB圖片)

國家救援隊完成在土耳其地震災區的救援工作，乘坐包機回國，同機的包括香港特區救援隊，下午抵北京機場。政務司司長陳國基表示，熱烈歡迎各位隊員完成任務回國，代表香港同胞和特區政府致以崇高敬意，又感謝國家救援隊，形容國家救援隊對香港特區救援隊「照顧有加」，每天為特區救援隊提供熱食。

內地當局傍晚在機場，為國家救援隊和香港特區救援隊回國，舉行歡迎儀式。陳國基致辭指，「天災無情，人間有愛」，熱烈歡迎各位隊員安全回國，上周發生土耳其地震，各位隊員，不負所托，勇於擔當，到災區拯救生命，「代表香港同胞和特區政府致以崇高敬意」。

▲ 陳國基(中)指，國家救援隊對香港特區救援隊照顧有加，每天為特區救援隊提供熱食。(陳國基fb圖片)

陳國基表示，港府一共派出59人，得到國家全力支持，參與救援工作，感謝駐中國土耳其大使館，向特區隊員提供，翻譯交通物流運輸等，讓特區隊員順利達災區。

陳國基續感謝國家救援隊，指國家救援隊在土耳其設立行動基地時，早為特區預留駐紥位置，讓港救援隊到達後迅速投入救援工作，國家救援隊也邀特區救援隊一同參與聯合國搜救調小組日常會議，足見國家對特區高度信任。他又形容，國家救援隊對香港特區救援隊「照顧有加」，每天為特區救援隊提供熱食，讓特區救援隊補充體力，保持體溫，同時也協助補給木材、燃油等關鍵物資，不勝感激。

他稱，「國家救援隊今次在土耳其順利完成搜救任務，特區隊員全面參與其中，同心同德，抗震救災，實在是我們的光榮」。他感謝，全體救援隊隊員連日來無所畏懼，堅持走在災區最前線，爭分奪秒、夜以繼日地進行搜救工作，並救出多條寶貴的生命，創造多個生命的奇蹟。

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責任編輯：區綽彥