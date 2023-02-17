【復常之路】社區檢測中心3.1停止免費核酸　僅保留21間運作

▲ 油麻地社區中心檢測站維持運作。（資料圖片）

隨著疫情緩和，港府今日公布，將由3月1日（星期三）起，將公立醫院及安老院和殘疾人士院舍的核酸檢測要求，以快速抗原測試取代，同日起停止於社區檢測網絡提供免費核酸檢測服務，及縮減核酸檢測運作規模。



公院及院舍員工及住客改為快測 探訪仍要24小時核酸

3月1日起，適用於公立醫院及安老院舍和殘疾人士院舍的員工及探訪人士，以及院舍住客的核酸檢測要求，改為快速抗原測試。而公立醫院臨床員工，以及院舍員工及住客亦要繼續每日進行1次快速抗原測試，以減低對公立醫院病人和院舍人士的病毒傳播風險。

至於公立醫院及院舍的探訪人士，仍須於探訪前24小時內進行快速抗原測試並獲陰性結果，方可探訪。



縮減64個檢測地點

因應當局已全面撤銷強制核酸檢測要求，核酸檢測服務需求已大幅下降並將進一步減少，港府亦宣布，3月1日起停止於社區檢測中心及檢測站提供免費核酸檢測服務，但維持自費核酸檢測服務。

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政府指出，考慮到仍有市民因出行或個人需要進行核酸檢測，而部分國家及地區仍要求由香港入境的人士進行出行前檢測，政府會由3月1日起，64個現有社區檢測中心及檢測站會停止運作，相關場地會逐步回復至其原有用途；並保留21個使用量較高的社區檢測中心及檢測站（見表），繼續為需要取得檢測結果的市民（如作為工作或出行外遊所需證明）提供自費核酸檢測服務。

該21個社區檢測中心及檢測站的開放時間，會調整為每日早上10時至晚上8時，期間下午1時30分至2時／2時30分關閉，進行深層清潔及消毒。

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如市民無另行要求，自費檢測會採用「咽喉拭子」方式。市民亦可按自身需要，例如符合外遊目的地的入境管制要求，選擇以「鼻腔拭子」、「鼻咽拭子」或「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」等其他方式採樣進行檢測。

有關自費核酸檢測服務詳情及收費安排，可參閱以下網頁：www.communitytest.gov.hk/zh-HK/about。而「特快自費服務」主要為便利個別有需要的市民，名額有限，先到先得。



香港國際機場亦設有全日24小時運作的快速核酸檢測中心，方便旅客在出行前進行自費檢測，並於2小時內獲取結果。



政府發言人表示，今次調整保留一定數目的社區檢測中心及檢測站，為有需要的市民提供便利的自費核酸檢測服務，亦釋放逾60個社區及康樂場地，以回復其原有用途。政府會繼續檢視核酸檢測的需求，並與各檢測承辦商保持緊密溝通，根據實際情況，在有需要時就檢測設施的數目和開放時間作出進一步調整，讓社會在復常路上繼續穩步前行。

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責任編輯：吳雋妍