  • 19°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 20:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】社區檢測中心3.1停止免費核酸　僅保留21間運作

社會 19:58 2023/02/17

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

油麻地社區中心檢測站維持運作。（資料圖片）

隨著疫情緩和，港府今日公布，將由3月1日（星期三）起，將公立醫院及安老院和殘疾人士院舍的核酸檢測要求，以快速抗原測試取代，同日起停止於社區檢測網絡提供免費核酸檢測服務，及縮減核酸檢測運作規模。


公院及院舍員工及住客改為快測　探訪仍要24小時核酸

3月1日起，適用於公立醫院及安老院舍和殘疾人士院舍的員工及探訪人士，以及院舍住客的核酸檢測要求，改為快速抗原測試。而公立醫院臨床員工，以及院舍員工及住客亦要繼續每日進行1次快速抗原測試，以減低對公立醫院病人和院舍人士的病毒傳播風險。

至於公立醫院及院舍的探訪人士，仍須於探訪前24小時內進行快速抗原測試並獲陰性結果，方可探訪。

 
縮減64個檢測地點

因應當局已全面撤銷強制核酸檢測要求，核酸檢測服務需求已大幅下降並將進一步減少，港府亦宣布，3月1日起停止於社區檢測中心及檢測站提供免費核酸檢測服務，但維持自費核酸檢測服務。

    點擊圖片放大


政府指出，考慮到仍有市民因出行或個人需要進行核酸檢測，而部分國家及地區仍要求由香港入境的人士進行出行前檢測，政府會由3月1日起，64個現有社區檢測中心及檢測站會停止運作，相關場地會逐步回復至其原有用途；並保留21個使用量較高的社區檢測中心及檢測站（見表），繼續為需要取得檢測結果的市民（如作為工作或出行外遊所需證明）提供自費核酸檢測服務。

21個社區檢測中心及檢測站的開放時間，會調整為每日早上10時至晚上8時，期間下午1時30分至2時／2時30分關閉，進行深層清潔及消毒。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

如市民無另行要求，自費檢測會採用「咽喉拭子」方式。市民亦可按自身需要，例如符合外遊目的地的入境管制要求，選擇以「鼻腔拭子」、「鼻咽拭子」或「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」等其他方式採樣進行檢測。

有關自費核酸檢測服務詳情及收費安排，可參閱以下網頁：www.communitytest.gov.hk/zh-HK/about。而「特快自費服務」主要為便利個別有需要的市民，名額有限，先到先得。
　
香港國際機場亦設有全日24小時運作的快速核酸檢測中心，方便旅客在出行前進行自費檢測，並於2小時內獲取結果。

政府發言人表示，今次調整保留一定數目的社區檢測中心及檢測站，為有需要的市民提供便利的自費核酸檢測服務，亦釋放逾60個社區及康樂場地，以回復其原有用途。政府會繼續檢視核酸檢測的需求，並與各檢測承辦商保持緊密溝通，根據實際情況，在有需要時就檢測設施的數目和開放時間作出進一步調整，讓社會在復常路上繼續穩步前行。

 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍

相關文章

核酸檢測要求成市民最大困擾　陳恒鑌倡第二階段改快測
17:28 2023/01/09
核酸檢測要求成市民最大困擾　陳恒鑌倡第二階段改快測
【核酸檢測】深水埗楓樹街檢測站續現百人長龍　市民斥擾民促改以快測代替
13:13 2023/01/19
【核酸檢測】深水埗楓樹街檢測站續現百人長龍　市民斥擾民促改以快測代替
【取消隔離】衞生防護中心建議無病徵確診人士可如常外出上班　檢測陽性呈報平台將取消
16:20 2023/01/19
【取消隔離】衞生防護中心建議無病徵確診人士可如常外出上班　檢測陽性呈報平台將取消
【復常之路】檢疫人士自稱「舊生」緬懷竹篙灣隔離營　籲改建成度假村
18:06 2023/01/20
【復常之路】檢疫人士自稱「舊生」緬懷竹篙灣隔離營　籲改建成度假村
【復常】隔離令明取消　一文看清確診者上班上學及求診安排
18:02 2023/01/29
【復常】隔離令明取消　一文看清確診者上班上學及求診安排
【隔離設施】社區隔離設施下周三起拒確診者申請入住　接送服務暫停
今日 16:44
【隔離設施】社區隔離設施下周三起拒確診者申請入住　接送服務暫停

你可能感興趣

核酸檢測要求成市民最大困擾　陳恒鑌倡第二階段改快測
17:28 2023/01/09
核酸檢測要求成市民最大困擾　陳恒鑌倡第二階段改快測
【核酸檢測】深水埗楓樹街檢測站續現百人長龍　市民斥擾民促改以快測代替
13:13 2023/01/19
【核酸檢測】深水埗楓樹街檢測站續現百人長龍　市民斥擾民促改以快測代替
【取消隔離】衞生防護中心建議無病徵確診人士可如常外出上班　檢測陽性呈報平台將取消
16:20 2023/01/19
【取消隔離】衞生防護中心建議無病徵確診人士可如常外出上班　檢測陽性呈報平台將取消
快速測試 檢測中心 香港國際機場 出入境管制 疫情 殘疾 機場 公立醫院 院舍 醫院及院舍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
18:36 2023/02/16
【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
14:43 2023/02/16
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
【兩性關係】結婚1年丈夫每日準時回家　人妻看手機驚悉真相心寒
13:54 2023/02/16
【兩性關係】結婚1年丈夫每日準時回家　人妻看手機驚悉真相心寒