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【復常之路】內地城市紛紛來港招商　張國鈞認香港「慢了一步」

政治 20:26 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

張國鈞今日出席寶安區政府在港舉辦的經貿合作交流會。（政府新聞處圖片）

香港與內地全面通關後，內地多個城市的官員或專業團體代表紛紛來港招商。深圳羅湖區、寶安區政府今日分別在港舉辦經貿合作交流會。律政司副司長張國鈞承認，香港已慢了一步，但港府亦很心急，相信很快會組團走訪大灣區，與內地城市面對面接觸、溝通。

張國鈞今日出席寶安區政府在港舉辦的經貿合作交流會後見記者，被問到香港是否已準備好時稱，港府歡迎各地人士多來香港，指等待這個面對面的機會多時，「除了他們來，我們也很想回去，盡快展開溝通，加強合作，追回過去幾年失去的時間。」

律政司成立粵港澳大灣區專責小組，張國鈞說，小組集合了香港法律界的精英代表、本地三所法律學院有關大灣區研究的專家學者、商界代表，以及內地港人代表，希望可為大灣區的發展把脈，加強內地與香港不同法律制度下的司法協作，以及兩地法律制度的對接。被問到小組工作進展時，張國鈞透露，上月召開了第一次會議，小組成員分別提交意見，希望下次會議可討論如何將相關問題排列優次。

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責任編輯：關景騰

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