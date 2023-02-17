【文娛藝術】香港藝術節揭幕　開幕演出包括《收音機與茱麗葉》

▲ 香港特別行政區行政長官李家超（前排左三）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄（前排右二）、康樂及文化事務署署長劉明光（前排左一）、馬會董事廖長江（前排左二）、香港藝術節主席查懋成（前排右三）及行政總監余潔儀（前排右一）為第51屆香港藝術節主持開幕禮。（馬會提供圖片）

香港賽馬會有份支持的第51屆香港藝術節今起揭幕，行政長官李家超、馬會董事廖長江、香港藝術節主席 查懋成與行政總監余潔儀等主禮。

馬會表示，對香港藝術節的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款和慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。

馬會自2008年起每年支持「香港賽馬會藝粹系列」中3個不同的表演範疇，今年的藝粹系列包括藝術節開幕演出，由斯洛文尼亞國家歌劇院馬里博爾芭蕾舞團帶來的舞蹈表演《收音機與茱麗葉》及《春之祭》、由威廉．肯特里奇執導、里切卡爾古樂團及南非木偶劇團呈獻，於香港首演的歌劇蒙特威爾第《尤利西斯歸鄉記》，以及島嶼管弦樂團及誦調合唱團帶來的音樂演出《天葬》。

為培養學生欣賞世界級的藝術表演，馬會多年來的捐助亦涵蓋「香港賽馬會學生專享節目」，讓學生可以免費觀賞不同的演出，而今年的節目是由斯洛文尼亞國家歌劇院馬里博爾芭蕾舞團帶來的亞洲首演舞蹈表演《培爾・金特》。演出前，學生會參與網上及實體的演前導賞，了解演出團體及節目內容。同時，馬會也會繼續為居住偏遠地區的學生提供交通津貼。

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責任編輯：陳梓蔚